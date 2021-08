Centinaia di occhiali da sole a partire da 19,95€ per il compleanno di Hawkers!

Essendo in piena estate, non è forse questo il momento per acquistare un ottimo paio di occhiali stilosi e alla moda? A tal proposito, vi segnaliamo l’iniziativa “Summer Vibes” di Hawkers, noto brand spagnolo che, in onore del suo compleanno, ha deciso di dare il via ad una nuova tornata offerte, a dir poco eccezionale per chi è alla ricerca di occhiali da sole di ottima qualità, ma venduti a prezzi incredibilmente vantaggiosi.

Nel catalogo sono disponibili tantissimi modelli, più di 300, caratterizzati da un design unico e accattivante. con innumerevoli variazioni cromatiche che vi faranno venire l’imbarazzo della scelta! Ce n’è davvero per tutti i gusti e tra tanti riteniamo debbano essere presi in considerazione il modello unisex Polarized Carbono Sky One, disponibile a soli 24,95€.

Contraddistinto da una montatura nera con effetto fibra di carbonio, che si abbina perfettamente alle lenti a specchio blu, con questi occhiali non passerete inosservati. Questo meraviglioso modello, oltre a distinguersi per il design stiloso, si caratterizza per le sue lenti polarizzate di categoria 3, che garantiscono una visione priva del fastidio causato dai riflessi e un naturale contrasto dei colori. La lente è realizzata in policarbonato, un materiale che offre un’elevata resistenza ai colpi e agli urti, offrendovi il massimo comfort grazie alla sua flessibilità e leggerezza. Questo modello è realizzato in TR90 svizzero con il marchio di EMS, uno dei migliori Nylon per montature al mondo che offre più flessibilità e resistenza, con una chiusura sicura e durevole.

In alternativa, allo stesso prezzo, proponiamo gli ottimi occhiali Carbon Black dal design più comodo e confortevole, per coloro che amano avere un look più semplice ed elegante. Questi occhiali montano delle lenti di categoria 3 TR18 del marchio Eastman, ed offrono una protezione UV400, con un antiriflesso ai vertici della categoria. Rispettoso dell’ambiente, fornisce un equilibrio unico tra la trasparenza e la resistenza. Dotati di una cerniera a doppio effetto per una chiusura sicura e durevole, e di un’unione di 45º per armonizzare l’unione tra montatura e asta, gli occhiali Carbon Black offrono una perfetta continuità.

Insomma, si tratta di un’occasione imperdibile per regalarsi un ottimo paio di occhiali, specie considerando non solo il prezzo e la qualità dei materiali produttivi, ma soprattutto il design stiloso ed elegante del marchio Hawkers che, con i suoi innumerevoli modelli, è perfettamente in grado di soddisfare i gusti stilistici di chiunque. La nostra selezione di prodotti rappresenta soltanto una piccola parte delle offerte presenti sul portale per tale occasione, dunque, se siete interessati a scoprire tutti gli altri modelli del brand, il consiglio migliore è quello di visitare pagina al seguente indirizzo, così da poter rintracciare subito quello che più si adatta alle vostre esigenze, ed al vostro stile! Detto questo, ci congediamo, ricordandovi come sempre di seguirci ai nostri quattro canali telegram dove verrete ostantemente aggiornati su Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

