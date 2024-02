Offerta LAMPO su questo splendido pixel Charmander! Solo 19€

Questo favoloso Showcase MEGA di Charmander è un set in stile pixel art retrò da assemblare, con 349 pezzi inclusi. Questo pezzo da esposizione è ora in vendita a soli 19,99€, anziché il prezzo originario di 24,98€, con un risparmio del 20%. Presenta molteplici opzioni di esposizione, sia su superficie piana che appeso al muro. Con la licenza ufficiale della The Pokémon Company International, questo set non è solo un divertente passatempo, ma anche un oggetto da collezione unico nel suo genere.

MEGA Pokémon Showcase di Charmander, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Showcase MEGA di Charmander, con un design retrò pixelato, rappresenta un'opzione eccellente per gli amanti dei Pokémon e per coloro che apprezzano i collezionabili da costruire. Dotato di 349 pezzi, questo set non solo assicura lunghe ore di intrattenimento e sfida durante l'assemblaggio, ma si trasforma anche in un prezioso oggetto da collezione. La sua autenticità è confermata dalla licenza ufficiale della The Pokémon Company International, garantendo un prodotto di elevata qualità.

Questo giocattolo, con un'altezza di 15,2 centimetri, è dotato di mattoncini che ricreano l'effetto dei pixel, conferendogli un aspetto nostalgico. È un set ideale per gli amanti del mondo Pokémon, specialmente per coloro che adorano il simpatico personaggio di Charmander.

Proposto al prezzo scontato di 19,99€ anziché il prezzo originale di 24,98€, il MEGA Pokémon Showcase di Charmander rappresenta un'opportunità straordinaria per i fan di Pokémon di aggiungere un pezzo unico alla loro collezione. Raccomandiamo caldamente l'acquisto di questo prodotto per la sua qualità, il suo valore da collezione e la possibilità di personalizzare l'esposizione in base alle preferenze individuali.

