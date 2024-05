Logitech G G305 LIGHTSPEED, un mouse gaming wireless eccellente a soli 35€!

Il Logitech G G305 LIGHTSPEED è uno dei mouse da gaming wireless più apprezzati sul mercato, essendo dotato del sensore HERO 12K per una precisione senza pari e della tecnologia wireless LIGHTSPEED per un'esperienza di gioco fluida. La bella notizia? Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo imbattibile di soli 34,99€, marcando uno sconto del 53% rispetto al prezzo originale di 74,99€!

Logitech G G305 LIGHTSPEED, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G G305 LIGHTSPEED si rivela la scelta ideale per i giocatori che sono alla ricerca di un mouse capace di offrire prestazioni elevate senza il disordine dei cavi. Questo modello si distingue, infatti, per la sua tecnologia LIGHTSPEED, che garantisce una connessione ultraveloce con un tempo di risposta di soli 1ms, eliminando il problema del lag e permettendo un'esperienza di gioco fluida e reattiva. Inoltre, grazie al sensore ottico HERO, che offre un'efficienza energetica fino a dieci volte superiore rispetto ai tradizionali mouse da gioco e una sensibilità massima di 12.000 DPI, risponde efficacemente alle esigenze di coloro che richiedono precisione e velocità.

Oltre alle sue impressionanti caratteristiche tecniche, questo mouse vanta un design leggero di soli 99 grammi, che assicura una maneggevolezza senza sforzi anche durante lunghe sessioni di gioco, e una durata della batteria che raggiunge le 250 ore con una singola AA. Infine, la sua portabilità e l'integrazione di un ricevitore nano USB lo rendono perfetto sia per l'uso su desktop che in mobilità con un laptop.

Insomma, offerto a soli 34,99€, il Logitech G G305 LIGHTSPEED rappresenta un'ottima opportunità per chi cerca un mouse gaming wireless di qualità superiore, che combina prestazioni eccellenti, praticità e un'autonomia senza pari. Non possiamo, dunque, non consigliarvelo!

Vedi offerta su Amazon