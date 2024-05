Questo mini cabinato con Street Fighter II è assolutamente DA AVERE!

La Gaming Week 2024 di Amazon continua a stupire gli appassionati di videogiochi, e l'offerta di oggi è davvero speciale! Grazie a uno sconto del 15%, potete ora acquistare il mini cabinato di MY ARCADE con Street Fighter II a soli 75,99€ anziché 89,82€! Questo capolavoro di tecnologia ricrea fedelmente l'esperienza arcade di Street Fighter II, con uno schermo a colori, joystick e pulsanti ad alta precisione per un'esperienza di gioco classica e coinvolgente. Con la possibilità di essere alimentato sia tramite cavo micro USB che con batterie AA, è perfetto per la vostra sala giochi casalinga, l'ufficio o la vetrina dei collezionisti. Un'occasione da non perdere per tutti i fan della mitica saga dei picchiaduro.

Mini cabinato di Street Fighter II, chi dovrebbe acquistarlo?

È l'acquisto perfetto per gli amanti del retrogaming e per chiunque desideri rivivere l'atmosfera degli arcade senza dover uscire di casa. Con la versione originale di Street Fighter II Champion Edition, questo mini cabinato offre un'esperienza di gioco autentica e coinvolgente, grazie ai joystick e ai pulsanti con switch meccanici che garantiscono una precisione paragonabile a quella dei cabinati originali. È particolarmente consigliato ai collezionisti e agli appassionati del retrogaming che vogliono arricchire la propria collezione con un pezzo unico o semplicemente godersi un classico intramontabile.

La portabilità è un altro punto di forza di questo mini cabinato. Con la possibilità di essere alimentato sia tramite cavo USB che con batterie AA, è l'ideale anche per i viaggiatori che desiderano portare con sé un'esperienza di gioco coinvolgente ovunque vadano. Con uno schermo a colori da 3,25 pollici e dettagli fedeli all'originale, offre la possibilità di rivivere le epiche battaglie tra i 12 personaggi leggendari in 78 diverse combinazioni di incontri. Inoltre, include la tecnologia CO/VS per partite multiplayer, il controllo completo del volume e una trappola per monete retroilluminata.

Attualmente in vendita a soli 75,99€, con uno sconto del 15% sul prezzo originale di 89,82€, il mini cabinato di MY ARCADE con Street Fighter II è un'opportunità imperdibile per portare a casa vostra un pezzo di storia dei videogiochi. Questa replica accuratamente realizzata è un must per tutti i fan del leggendario franchise dei picchiaduro.

Vedi offerta su Amazon