Che bomba! Monitor da gaming LG: alte prestazioni in sconto di oltre 200€!

Cominciati questi movimentati 10 giorni di Early Black Friday non potevano mancare delle offerte relative al mondo tech e gaming su Amazon, che ci delizia sempre con articoli di ottima qualità a prezzi più che convenienti e per tutte le tasche. Se state cercato degli articoli interessanti per fare un upgrade del vostro setup, siete nel posto giusto: il monitor LG UltraGear, prodotto di altissimo livello, è tra le offerte più valide di questo periodo.

Questo monitor LG da 27″, appartenente alla fascia alta dei prodotti in ambito gaming, è stato scontato di oltre 200,00€ passando da un totale di 599,00€ a 379,99€! Indubbiamente un affare in questo periodo dell’anno che ci regala delle offerte irripetibili.

Ma parliamo dell’articolo in maniera dettagliata, partendo dalle ottime caratteristiche di questo gioiellino firmato LG. La scheda tecnica ci parla di un monitor eccezionale, vediamo perché: refresh rate fino a 180Hz (O/C), pannello Nano IPS con tempo di risposta di 1ms (GtG) che tradotti in poche parole corrispondono a un’estrema fluidità dell’immagine e a un tempo di risposta molto rapido, riducibile a 1ms selezionando “Modalità più rapida” all’interno dell’apposita “Modalità gioco”; è compatibile con le tecnologie NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, che permettono un altissimo livello dell’immagine, impedendo saltellamenti, ritardi e motion blur in game.

L’ottima qualità grafica è ulteriormente garantita dallo schermo con risoluzione 2560×1440, alias 2K o Quad HD e allo standard HDR10 che copre il 98% della gamma colori DCI-P3, per una riproduzione cromatica fedele alla realtà che assicura un’esperienza visiva coinvolgente e dinamica. Un acquisto che va ponderato se si sta cercando un buon monitor con un ottimo rapporto qualità/prezzo, soprattutto tenendo presente l’enorme sconto di 219,01€!

