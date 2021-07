Classici Ubisoft in sconto fino al 75%! Assassin’s Creed, Watch Dogs e non solo!

Se siete alla ricerca di una buona occasione per recuperare qualche classico da giocare a prezzo scontatissimo, e con cui impegnare le prossime vacanze estive, allora sarete felici di sapere che Ubisoft ha dato il via ad una nuova tornata promozionale, che vi permetterà di risparmiare fino al 75% su tantissimi classici dell’azienda transalpina, tra cui non solo troverete titoli intramontabili come i capitoli di Assassin’s Creed dedicati all’indimenticabile Ezio Auditore, ma anche party game come Monopoly Plus, o gestionali come Anno 2205!

Si tratta di un’occasione davvero ottima, non solo per riscoprire alcuni classici della produzione Ubisoft, ma anche per scoprirne di nuovi o per provare titoli di generi a cui, normalmente, non si rivolgerebbe lo sguardo. La selezione, in effetti, è davvero molto ampia e include giochi che risalgono addirittura ai fasti della prima PlayStation, nonché moltissimi capolavori che hanno caratterizzato le successive generazioni console, come Prince of Persia: Sands of Time o diversi titoli della serie Splinter Cell. Non parliamo, quindi, di giochi recentissimi, ma comunque di giochi ancora molto validi e divertenti che, essendo anche scarsamente reperibili, potranno ora essere rigiocati grazie ad Ubisoft Store ad un prezzo davvero ridicolo!

Ovviamente, visto il gran numero di titoli ed i diversi generi disponibili, la cosa migliore che possiamo consigliarvi è quella di consultare non solo la nostra lista di acquisti consigliati, ma anche l’intera proposta di offerte Ubisoft, così da rintracciare il titolo della serie che può vi piace. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

