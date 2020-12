Cominciano le offerte di Natale su Monclick!

Il Natale è dietro l’angolo e dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte di Amazon dedicate alla festa più importante dell’anno, è il momento di scoprire le opportunità di Monclick che, vi anticipiamo, meritano di essere prese in considerazione, soprattutto se avete in mente di regalarvi o regalare un prodotto tecnologico di ultima generazione, come può essere una smart TV, uno smartphone o uno dei tanti elettrodomestici utili a semplificare alcune attività quotidiane.

Valide fino al 21 dicembre, le offerte Monclick coprono svariate categorie di prodotti e le occasioni sono da capogiro, con sconti che arrivano fino al 50% su numerosi articoli di alto livello, come è ad esempio la smart TV LG 55UN70006LA da 55 pollici, il cui sconto del 33% colloca il prezzo di questo modello tra i più bassi della rete, passando dagli originali 599,90€ a 399,90€.

Di solito, a questa cifra potreste accaparrarvi una smart TV da 55 pollici di brand meno noti, ma grazie a Monclick potrete godere di tutta la qualità LG che, ricordiamo, vanta alcuni dei migliori pannelli disponibili oggi nel mercato dei televisori. Pannelli dotati di risoluzione 4K e con ampi angoli di visione che vi permetteranno di godere appieno le immagini anche se siete costretti a posizionarvi in un punto non adeguato. Che siano film, sport o videogiochi, la qualità che caratterizza il panello di questo televisore saprà offrire colori vividi e dettagli. Inoltre, il sistema operativo webOS 5.0 si dimostra leggero e scattante, permettendo al processore quad-core di gestire i contenuti in alta definizione con meno fatica e ottimizzare ulteriormente la resa visiva delle immagini. Infine, il supporto agli assistenti vocali (Google e Alexa) completa quella che è una ricca dotazione di funzionalità le quali, insieme al validissimo pannello, rendono la LG 55UN70006LA una smart TV tra le più consigliate in questa fascia di prezzo.

Ribadiamo che questa è sicuramente un’offerta da non lasciarsi sfuggire, così come tutte le altre, le quali però ve li lasciamo scoprire attraverso la nostra lista in calce o direttamente sulla pagina ufficiale in modo da non perdervi neanche un articolo. Prima di lasciarvi allo shopping, ci preme ancora una volta invitarvi ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

