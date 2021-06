Compressori | I migliori del 2021

I compressori sono tra gli attrezzi più comuni da avere, perché rappresentano una soluzione praticamente imprescindibile per un garage che si rispetti. Permettono infatti di compiere una manutenzione ordinaria a tutti i veicoli, da quelli a trazione manuale (come biciclette) a quelle a trazione motoria (motociclette e automobili), ma sono anche utilizzati per gonfiare giochi acquatici oppure per per pulire attrezzi e ambienti lavorativi grazie al potente getto d’aria.

Sul mercato, come per tutti i prodotti, sono disponibili tantissime alternative, dalle caratteristiche più disparate per potenza, funzionalità e consumo energetico. Per questo motivo abbiamo pensato di riunire in questo articolo i migliori compressori in circolazione per consentire a tutti voi di poter effettuare un investimento consapevole.

Prima di passare alla rassegna dei migliori prodotti del mercato, è doveroso sottolineare che abbiamo deliberatamente selezionato Amazon come store di riferimento. Le motivazioni sono semplici, innanzitutto il portale statunitense garantisce la spedizione veloce (nel caso in cui vi servisse un compressore in pochissimi giorni e ore) e un’ottima assistenza post-vendita da non sottovalutare quando si acquistano articoli online.

Ciò detto, passiamo all’analisi delle soluzioni, mettendo in chiaro che partiremo dai compressori economici fino ad arrivare ai migliori del mercato. Vi auguriamo dunque una buona lettura e un buono shopping!

I migliori compressori

Pompa Manuale Intex 68612

Iniziamo fin da subito con uno dei migliori compressori manuali, e dunque caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo eccezionale. Il nome del prodotto in questione è Intex 68612, azionato con il cosiddetto “olio di gomito”. Possiede un tubo per gonfiaggio e sgonfiaggio con tre adattatori per poter coprire non solo le biciclette ma anche giochi acquatici e piscine di piccole dimensioni. Inoltre, viste le sue dimensioni particolarmente compatte, può essere trasportato in qualsiasi posto con il minimo sforzo, specie in spiaggia.

Compressore Digitale Portatile della Xiaomi

Un altro prodotto da tenere in considerazione è il Compressore Digitale Portatile della Xiaomi, conoscito anche come Mi Portable Air Pump. Può essere trasportato con la massima facilità e sicurezza. Grazie ad un azionamento elettronico (al suo interno è custodita una piccola batteria) può gonfiare qualsiasi tipologia di pneomatico, a patto di non esaurire la sua autonomia. Inoltre possiede ben cinque tasti, un display (per visionare diversi parametri utili a riconoscere lo stato di gonfiaggio), un sensore digitale di pressione e alcuni programmi predefiniti. Nella confezione troviamo, oltre al compressore, anche un cavo usb e una busta per il trasporto.

Mannesmann M01790

Tra i prodotti professionali e compatti troviamo sicuramente il mini-compressore in alluminio a 12 volt appartenente alla scuderia di Brüder Mannesmann Werkzeuge, che si caratterizza dalla sua struttura resistente e dalla sua potenza. Inoltre, nel massimo della praticità, permette di gonfiare gomme di ogni tipo, palloni a tanti altri prodotti affini, grazie ad un’elevata pressione (fino a 10 bar). Garantisce anche una protezione automatica contro i sovraccarichi e una seconda protezione contro gli spruzzi d’acqua, che talvolta possono rovinare i meccanismi interni. All’interno della confezione, oltre al compressore, ci sono ben quattro adattatori ciascuno per palloni, gomme di bici, materassini gonfiabili e automobili.

Compressore HYCHIKA da 18V

Il compressore sviluppato da HYCHIKA garantisce non solo elevate prestazioni ma anche un design che si adatta perfettamente ad ogni tipologia di garage. Raggiunge una massima pressione di 1100KPA (160PSI) e un flusso di bassa pressione di 380L / min, per garantire un gonfiaggio sempre ottimale per tutte le tipologie di gommature, e non solo. Possiede anche una batteria interna da 2000 mAh oppure una presa accendisigari da 12V, che permettono di portarlo con sé in auto, senza dover rivolgersi ad un benzinaio. Oltre a tutto questo, vanta un display LCD, per tenersi aggiornati sullo stato di pressione oppure su eventuali malfunzionamenti. Il pacchetto comprende un compressore, un caricabatterie, una presa accendisigari, un adattatore per ugelli e un tubo dell’aria.

Compressore compatto Black+Decker ASI300

Black+Decker è uno dei migliori marchi nella produzione di prodotti per la manutenzione e per il fai-da-te. Tra i suoi prodotti, vi consigliamo di dare uno sguardo al compressore compatto ASI300, caratterizzato da una serie di funzioni imprescindibili per un compressore che si rispetti. Innanzitutto, si può utilizzare tramite presa 230V oppure mediante una presa da 12V (accendisigari), ed è dunque ideale per gonfiaggi domestici e all’aperto. La sua potenza gli permette di raggiungere una pressione di 11 bar, motivo per cui riesce a gonfiare praticamente tutto, dai materassini alle biciclette, senza dimenticare gli pneumatici delle auto. Garantisce anche un sistema di autospegnimento, qualora il sistema si accorgesse del raggiungimento del risultato desiderato. Infine, vanta anche un quadrante luminoso per selezionare la pressione di gonfiaggio desiderata.

Compressore Einhell 4010370

Qualora siate alla ricerca di un prodotto professionale, vi suggeriamo di tenere in considerazione l’acquisto del compressore Einhell 4010370 BT-AC 270/50. Si tratta di un prodotto utile a effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, grazie ad una potenza di ben 1,8 kW (2,5 HP) e una capacità di serbatoio di 50 litri. La sua portata è di ben 262 litri per minuto, mentre la pressione d’esercizio è pari a 175 litri per minuto in 0 bar, 150 litri per minuto in 4 bar e 113 litri per minuto in 7 bar. Il tutto mantenendo un certo standard di sicurezza per tutti i prodotti in attesa di manutenzione. Sebbene non sia un prodotto per le abitazioni, vi consigliamo comunque di dare uno sguardo a questo prodotto.

Come scegliere i migliori compressori

Una volta fatta la rassegna dei migliori compressori presenti sul mercato, vi proponiamo di seguito le caratteristiche da ricercare in un prodotto del genere, nel caso in cui lo vogliate ricercare autonomamente.

Struttura, e conseguente capienza

Uno dei fattori da considerare prima dell’acquisto di un compressore è la struttura, con conseguente capienza. Infatti, in commercio troviamo due grandi famiglie di prodotti, i compressori con serbatoio (specifici per lavori duraturi) e quelli senza (per tutte le lavorazioni brevi come il gonfiaggio di prodotti). La scelta dunque dev’essere basata sul futuro utilizzo di tale macchinario. In questo articolo abbiamo privilegiato prodotti senza serbatoio.

Motore

I compressori possono essere alimentati da corrente (alternata o continua) oppure dalla benzina. In questo articolo abbiamo deliberatamente selezionato solo prodotti a corrente, perché facili da azionare, e non comportano rischi per la salute e per l’ambiente. Per quanto concerne la famiglia dei compressori elettrici, esistono dunque due tipologie di alimentazione, come specificato in precedenza.

Pressione

La pressione rappresenta un valore fondamentale per un compressore. Maggiore è il suo valore, maggiore sarà il getto d’aria che riuscirà ad incanalare nel prodotto da gonfiare. Oltre a questo dato, un compressore deve possedere un manometro, per poter misurare efficacemente la pressione interna delle ruote, altrimenti si rischia l’inevitabile scoppio.

Accessori secondari

Ultimi, ma non per ordine di importanza, sono gli accessori secondari. Questo strumenti permettono ad un compressore di diventare praticamente universale, e dunque compatibili con tutte le tipologie di bocchettoni. La presenza di accessori, infine, permette anche di effettuare un piccolo risparmio, in termini monetari, evitando inutili spese future.