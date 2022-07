Avevamo aperto il pomeriggio segnalandovi un’ottima offerta Amazon dedicata ad un condizionatore portatile, offrendovi così l’occasione per acquistare un ottimo prodotto ad un prezzo scontato e conveniente.

Si trattava, però, di un brand emergente, e sappiamo bene quanto molti siano titubanti nell’affidarsi a prodotti di marchi non proprio noti. Per questo, restiamo ora sul tema segnalandovi un prodotto dal nome ben più blasonato, trattandosi di un condizionatore portatile a marchio Electrolux, e qui venduto ad un prezzo super conveniente!

Stiamo parlando del condizionatore portatile Electrolux EXP26U338CW, venduto oggi con uno sconto di ben 90 euro rispetto al suo prezzo originale, e dunque acquistabile ad appena 329,00€, contro i 419 del prezzo di partenza.

Un piccolo ma gradevole affare, specie perché relativo ad un prodotto di grande qualità e pregio, complice l’ottima tecnologia messa in campo da Electrolux, come la ChillFlex Pro, che consente di avere sempre la migliore temperatura possibile, per una sensazione di rinfrescante benessere anche in quelle giornate di caldo esasperante, come quelle che stiamo vivendo in questi mesi in Italia.

Il merito è anche e soprattutto del gas utilizzato per il raffreddamento, ovvero il moderno ed ecologico R290, che viene impiegato anche nei più classici condizionatori da muro, e che riduce il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del 99,8% se confrontato con il gas tradizionale (R410a).

Progettato per mantenere alta l’efficienza anche al netto di un consumo energetico basso (cosa non da poco di questi tempi), il condizionatore portatile Electrolux EXP26U338CW raffredda rapidamente, è silenzioso e dispone anche di comodi comandi elettronici tramite display digitale, così che possiate sempre monitorare temperatura ed efficienza.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero ottimo, ideale per affrontare al meglio questa afosa stagione estiva e che, per questo, vi suggeriamo di acquistare subito visitando la pagina Amazon dedicata alla promozione prima che, prevedibilmente, l’offerta si esaurisca.

