Il caldo che sta attanagliando il nostro paese non sembra intenzionato a darci tregua e, come saprete, a situazione non pare destinata a migliorare nel breve termine. Per questo, pensiamo possa essere utile considerare l’acquisto di un utilissimo condizionatore portatile, così che possiate rinfrescare la vostra casa senza incorrere in un acquisto troppo costoso, né in lavori di muratura per l’apposita installazione.

In tal senso, vi suggeriamo di dare un’occhiata a quest’ottima offerta messa in campo da Amazon, e dedicata a questo condizionatore portatile del marchio emergente Pasapair, il cui prezzo originale di 419,99€ è stato ribassato del 33%, a cui Amazon ha aggiunto anche un secondo sconto, attivabile tramite un coupon (a scorte limitate) da 20€, ed attivabile direttamente sulla pagina del prodotto.

Il prezzo finale? 259,99€, con un risparmio netto di 160 euro rispetto al prezzo originariamente proposto dal produttore il che, credeteci, vale di sicuro la vostra attenzione!

Capace di sprigionare una potenza di 9000 BTU, il condizionatore portatile Pasapair può raffreddare rapidamente stanze fino a 33 ㎡, provvedendo a produrre aria fresca o fredda in modo istantaneo, e diffondendola nell’ambiente grazie ad un efficiente design a battente verticale, che distribuisce l’aria nella stanza in modo efficiente ed uniforme.

Dotato di diverse 3 funzioni, è un grado non solo di raffreddare, ma anche di deumidificare o di spostare l’aria come un semplice ventilatore. Inoltre, questo articolo Pasapair agisce persino da purificatore, raccogliendo l’umidità e rilasciando aria fresca, per un’ambiente domestico più sano e salubre, che non è male considerando la scarsa qualità dell’aria di molte città italiane in questo periodo.

Dotato di un comodo display LED per la consultazione di tutte le principali informazioni (temperatura, velocità, modalità di diffusione dell’aria, ecc…), questo condizionatore arriverà a casa vostra provvisto di un comodo telecomando, che vi permetterà di controllarlo facilmente anche a distanza, oltre che a poterne programmare accensione e spegnimento utili, ad esempio, per un più comodo utilizzo notturno.

Silenzioso, efficiente, ed alimentato con il moderno ed ecologico refrigerante R290, questo condizionatore portatile a marchio Pasapair è un prodotto efficiente e conveniente, perfetto per affrontare in modo intelligente questa afoso e caldissima estate 2022! Per questo, vi invitiamo a non indugiare oltre, e ad acquistare subito questo splendido prodotto, visitando la pagina Amazon dedicata alla promozione prima che, prevedibilmente, l’offerta si esaurisca.

N.B. Ricorda di attivare il coupon presente sulla pagina del prodotto per usufruire dello sconto extra!

