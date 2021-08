Controller wireless Xbox Acqua Shift disponibile al prorder su Amazon!

Vi segnaliamo che su Amazon si sono aperti i preorder del bellissimo, ed appena annunciato, controller wireless per Xbox, nella nuova colorazione Acqua Shift! Si tratta di un controller senza fili in colorazione speciale pensato appositamente per Xbox Series X e Xbox Series S, pur essendo compatibile anche con PC ed Xbox One.

Colorato di un azzurro intenso con sfumature perlacee, questo bellissimo controller sarà venduto a partire dalla fine di agosto, ma potrete già preordinarlo da ora sul portale, così che arrivi a casa vostra già il giorno dell’uscita! Oltre ad essere di un colore davvero bellissimo, questo nuovo controller è progettato per garantire un grip perfetto durante le vostre sessioni di gioco, essendo dotato di un’inedita impugnatura antiscivolo, posta sulla parte dorsale del pad.

Per il resto, si tratta di un controller che integra le caratteristiche già note sui pad “classici” disponibile per la console, ovvero croce direzionale ibrida, connettore jack da 3,5 mm, e tecnologia Bluetooth compatibile anche con PC e dispositivi Android e iOS. Il pad sarà venduto sullo store ufficiale a Microsoft a partire dalla fine del mese di agosto, mentre su Amazon sarà spedito a partire dal mese di settembre. In ambo i casi il prezzo non cambia: 64,99€.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina del prodotto su Amazon segnalandovi, per altro, che sulla piattaforma è persino disponibile l’ottima Xbox Series S, ovvero la versione più piccola e compatta della nuova ammiraglia Microsoft, venduta a meno del suo prezzo originale! Con 284,99€, infatti, potrete portarvi a casa questa piccola ma potente macchina da gioco, progettata però per i soli titoli digitali in quanto, come sapere, a differenza di Series X, la Series S non è dotata di lettore dischi il che non solo la rende più piccola, ma molto più economica ed abbordabile.

Infine, vi invitiamo ancora una volta a consultare anche quella che è l'intera proposta di offerte Amazon, visto che il portale, al netto dell'arrivo del mese di agosto (e del tipico calo delle offerte online da parte dei vari store), si sta ancora spendendo nella proposta di tantissime offerte

