Coppia di spazzolini elettrici Philips a 34,99€ nel Solo per Oggi MediaWorld!

Dopo aver consultato le maggiori offerte del giorno di store come Amazon ed eBay, è giunto ora il momento di analizzare quali sono le nuove promozioni del Solo per Oggi con cui MediaWorld inizia questa settimana. Infatti sul portale online della nota catena di negozi è possibile trovare, soprattutto in questi giorni prima del Black Friday, grandi sconti coinvolgono sempre una grandissima varietà di prodotti come smartphone, notebook, piccoli e grandi elettrodomestici con prezzi scontati anche del 60%, in alcuni casi.

L’offerta che spicca fra quelle proposte è senza dubbio quella che riguarda il pack con ben 2 spazzolini Philips Sonicare Daily Clean 2100, che potrete acquistare con oltre 45€ di sconto, ossia a soli 34,99€. Oltre all’incredibile guadagno di acquistare una coppia di spazzolini elettrici a questo prezzo, ci troviamo di fronte a 2 dispositivi dotati della miglior tecnologia di Philips, che consente all’acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi mentre i movimenti costanti delle setole rimuovono la placa per un’eccezionale pulizia quotidiana.

Philips Sonicare Daily Clean 2100 può raggiungere anche le zone difficili da raggiungere per merito delle particolari setole sagomate, che si adattano alla forma dei denti ed inoltre sono in grado di rimuovere fino a 6 volte più placca dei precedenti modelli. La presenza della funzione SmarTimer aiuta a dedicare il giusto tempo di spazzolamento ad ogni quadrante della bocca, in modo da dedicare i canonici 2 minuti consigliati dai dentisti. Completano le caratteristiche di Philips Sonicare Daily Clean 2100 una potente batteria che gli permette di esser utilizzato senza esser ricaricato fino a 14 giorni, ed un pratico sistema di aggancio che lo rende facilmente compatibile con tutti i modelli di testine della linea Philips Sonicare.

Oltre agli spazzolini Philips Sonicare Daily Clean 2100, vi ricordiamo che le offerte presenti da MediaWorld sono molte, e per questo il nostro suggerimento è quello di visitare la pagina relativa alla promozione così da trovarle tutte. Prima di farvi andare a cercare la vostra prossima occasione sugli scaffali virtuali di MediaWorld, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

