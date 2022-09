Se siete alla ricerca di trucchi, lozioni o fragranze a un prezzo davvero scontato, vi consigliamo caldamente di cogliere al volo le numerose offerte disponibili da Douglas. Lo store ha appositamente creato un’intera sezione chiamata Beauty Days, in cui potrete trovare moltissimi articoli in ribasso anche fino al 25%.

I prodotti aderenti alla promozione sono numerosi e tutti differenti tra loro! Potrete decidere di acquistare trattamenti per il viso o per il corpo, rossetti idratanti o tinte labbra e ovviamente anche Eau de Parfum ed Eau de Toilette a marchio Carolina Herrera, Guerlain e molto altro ancora. Data la validità degli sconti a vostra disposizione, vi invitiamo a portare a casa i vostri articoli preferiti, prima che le unità a disposizione finiscano!

Se state pensando di acquistare una tinta labbra davvero formidabile e in grado di durare tutto il giorno, vi proponiamo il SuperStay Matte Ink Spiced Edition di Maybelline a soli 9,36€ invece di 12,49€. Si tratta di un rossetto liquido opaco e permanente con un effetto inchiostro liquido, perfetto anche per l’arrivo dell’autunno. L’edizione speciale di questi cosmetici mette a vostra disposizioni delle tinte limitati, con sfumature molto interessanti, verso i toni terracotta, rossastro e rosso speziato.

In sconto troverete ben 4 colorazioni differenti: Shot Caller, Exhilarator, Individualist e Hustler, dal più scuro fino al più acceso, adatte a varie tipologie di incarnato e anche per differenti occasioni. Inoltre, la loro finitura opaca a lunga durata gli permette di non trasferirsi dopo aver mangiato qualcosa di oleoso oppure dopo aver bevuto. Allo stesso tempo, la formulazione nutriente concede anche alle labbra più secche di non creare il fastidioso effetto screpolatura, dopo poche ore.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di fine estate, nella sezione dedicata, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Douglas che vi abbiamo comodamente linkato.

