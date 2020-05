Coupon ebay: 10% di sconto tantissimi prodotti!

Affamati di coupon sconto? Bene, perché sappiamo come saziarvi a dovere grazie ad eBay! Vi segnaliamo infatti che il portale ha da poco dato il via ad una nuova promozione che, addirittura fino al prossimo 31 dicembre 2020, vi permetterà di ottenere uno sconto del 10% su tantissimi prodotti presenti nello store.

Potrete aderire alla promozione da subito, fino ad un massimo di 10 volte ad utente, e per ottenere lo sconto non dovrete far altro che inserire il coupon PITAPON nel carrello, prima del pagamento. Si tratta di una promozione non cumulativa con altre offerte valide su Ebay ma ci troviamo, ad ogni modo, di fronte ad un’occasione perfetta per poterci scatenare con gli acquisti sullo store, il tutto con un occhio di riguardo al risparmio.

Anche perché le tipologie di prodotti in sconto sono davvero molteplici e, tra le varie, troviamo smartphone, robot aspirapolvere, cuffie wireless, mobili ed anche alcune stampanti 3D, tant’è che, vista la grande varietà, vi consigliamo di visitare la pagina dedicata alla promozione, in modo da poter trovare l’offerta che meglio si addice alle vostre necessità. Detto questo, prima di lasciarvi alla consultazione delle offerte, vogliamo nuovamente suggerirvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

N.B. Il codice sconto PITAPON va inseriti nel campo dedicato al momento del pagamento. Assicurati che sia stato accettato prima di procedere.

» Sconto del 10% sui prodotti | Codice PITAPAON |

Le migliori offerte

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!