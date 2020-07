Coupon Samsung: 10% di sconto su eBay e risparmia fino a 100€!

eBay apre la settimana con un’iniziativa molto interessante che coinvolte moltissimi prodotti del marchio Samsung. Fino al prossimo 12 luglio, infatti, gli appassionati potranno beneficiare del coupon “PITSAMSUNG10” e ottenere uno sconto del 10% sull’acquisto di un prodotto del colosso sud-coreano.

Tra i vari prodotti compatibili con il codice sconto “PITSAMSUNG10” troviamo la lavasciuga Samsung AddWash, con nome in codice WD10N645R2W. Questo elettrodomestico, per chi non lo conoscesse, permette sia di lavare che asciugare la propria biancheria con la massima semplicità e praticità possibile. La capacità di carico – durante la fase di lavaggio – è di 10 kg, mentre passa a 6 Kg nella fase di asciugatura. Se siete interessati potete acquistare questa lavasciuga a 579,58 euro anziché 643,98 euro, beneficiando anche della cosiddetta “Garanzia cliente eBay”.

Nel ventaglio dei prodotti compatibili con il codice sconto, un altro prodotto da tenere in considerazione è l’aspirapolvere Samsung PowerBot (nome in codice VR10M701IUW). Questo piccolo elettrodomestico ha la capacità di destreggiarsi su tutte le superfici della casa, in particolar modo su tappeti, laminati, linoleum, parquet, piastrelle e legno. Inoltre, grazie alla tecnologia wireless, questo piccolo gioiellino può connettersi al proprio smartphone per impartirgli qualsiasi compito. Il suo prezzo è di 308,99 euro, ma potete accaparrarvi il PowerBot a soli 278,10 euro.

Come specificato nel primo paragrafo, i prodotti promozionati sono davvero molti e tutti appartenti al famoso marchio Samsung. Per tanto, abbiamo stilato una selezione dei migliori prodotti da acquistare in questo momento storico. Tuttavia, se siete interessati a consultare la lista completa degli articoli, potete indirizzarvi al seguente indirizzo. Infine, vi consigliamo di seguirci su Telegram per non perdere tutte le novità relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi.

N.B.: Il codice sconto “PITSAMSUNG10” dev’essere inserito nel campo dedicato al momento del pagamento. Vi consigliamo di prestare la massima attenzione durante la fase d’acquisto del vostro prodotto preferito.

La nostra selezione di prodotti

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!