Cover PS5: dove acquistarle al miglior prezzo

Dopo una lunga attesa e tantissime richieste, Sony ha finalmente deciso di accontentare i numerosi possessori di PS5. A partire dal prossimo 21 gennaio saranno infatti disponibili sul mercato delle cover PS5 alternative in numerose colorazioni differenti che permetteranno di personalizzare a fondo la propria piattaforma di gioco. Dei gadget a dir poco irrinunciabili, che potete fin da ora prenotare a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Prima di gettarvi nell’acquisto della vostra cover PS5 preferita, vi ricordiamo che è necessario fare attenzione a che modello di PlayStation 5 possedete. Le cover per la versione Digital, ossia quella senza lettore Bluray, non sono infatti compatibili con la versione con lettore dell’ultima console da gioco della casa nipponica e viceversa.

Essendo state annunciate da veramente pochi giorni, al momento sono disponibili al preordine le cover PS5 di solo alcuni colori e solo presso determinati rivenditori. Sarà nostra cura aggiornare questo articolo non appena verranno rese disponibili all’acquisto con altre colorazioni o da altri negozi, in modo tale da potervi garantire sempre il miglior prezzo sul mercato qualsiasi sia il colore di vostro gradimento. Nell’attesa potete trovare le cover PS5 sia per la versione con lettore Bluray che per la PlayStation 5 Digital seguendo comodamente i link qui sotto.

