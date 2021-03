Cuffie Bose QuietComfort 35 scontate di oltre 100€ su Mediaworld

Grazie alle offerte di primavera, fare acquisti online diventa ancora più conveniente, soprattutto con portali come Mediaworld, di cui vi abbiamo già segnalato una marea di offerte. Oltre a quelle già proposte, però, vale la pena tenere in considerazione anche il Solo per Oggi, l’iniziativa che seleziona una serie di prodotti generici scontandoli per un tempo molto limitato, in cambio però di una decurtazione di prezzo che vi permetterà di risparmiare centinaia di euro su smartphone, smart tv ed elettrodomestici, nonché dispositivi informatici come cuffie e notebook.

Le occasioni per fare un buon affare sono quindi numerose, come quella che vede oggi le ottime cuffie Bose QuietComfort 35 II scontate di oltre 100€ e acquistabili a soli 243,99€ invece di 349,00€. Come gli appassionati ben sapranno, queste cuffie sono tra le migliori della categoria, con una cancellazione del rumore eccellente, al punto da essere paragonata a quella delle famose Sony WH-1000XM, e con una qualità di riproduzione chiara e dettagliata capace di accontentare anche i più esigenti.

Inoltre, come preannuncia il nome, si tratta di cuffie molto confortevoli, in grado di non dare fastidio neanche dopo ore di uso continuo, grazie al peso contenuto ed ai materiali morbidi di alta qualità, come l’alcantara. Dal momento che le Bose QuietComfort 35 II sono pensate anche per l’uso in movimento, la parte interna è realizzata con materiali resistenti, tra cui nylon rinforzato in fibra di vetro e acciaio inossidabile, che assicurano un’ottima tenuta nel lungo periodo.

A questo si aggiunge la facilità d’uso, dal momento che potrete comandare le Bose QuietComfort 35 II con semplici tocchi sul padiglione o, eventualmente, fargli eseguire le operazioni tramite l’assistente vocale di Google. Infine, coloro che vogliono avere il massimo controllo possono scaricare l’app dedicata che, oltre a permettervi di personalizzare le impostazioni, sbloccherà anche nuove funzionalità.

Un’occasione davvero unica quella proposta oggi da Mediaworld, la quale però non è l’unica ad essere presente nel catalogo, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata e scoprire tutti i prodotti che potrebbero soddisfare le vostre esigenze. Detto ciò, la giornata è appena iniziata, quindi aspettatevi tante altre segnalazioni che non tarderemo a pubblicare sulla nostra verticale. Intanto, vi invitiamo ad iscrivervi sui nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!