Cuffie e auricolari: le migliori offerte del Prime Day 2020

Le grandi offerte del Prime Day sono arrivate, e fra le migliaia di occasioni che sono valide in queste ore, è giunto il momento di vedere quali sono le migliori promozioni per cuffie ed auricolari. Esattamente come avevamo fatto per quelle rilasciate prima della mezzanotte, vi abbiamo selezionato le migliori offerte relative a grandi brand come Beats, Bose, JBL, Sony e non solo, il tutto con sconti che arrivano a tagliare a il prezzo dei prodotti anche del 50%. Inoltre vi ricordiamo che per sfruttare le offerte del Prime Day, dovete essere iscritti ad Amazon Prime, cosa che potete fare da questo indirizzo.

In questa vasta selezione è possibile trovare sconti eccezionali come quello sulle Bose SoundLink II, scontate quasi del 50% che potranno essere acquistate ad appena 119,00€! Cavallo di battaglia delle cuffie wireless Bose, le SoundLink II presentano un suono profondo ed irresistibile, grazie alla tecnologia TriPod e Active EQ che agiscono in sinergia per garantire un suono potente a qualsiasi volume. Eleganti e leggere, queste cuffie rimangono estremamente comode per merito dei particolari materiali di cui sono composte, risultando allo stesso tempo resistenti. Inoltre viene consegnata anche una solida custodia in modo da proteggere durante i viaggi. Utilissime anche durante le chiamate, queste cuffie garantiscono una pulizia sonora per entrambi gli interlocutori, anche in presenza di rumori o di vento. Grazie alla potente batteria ricaricabile agli ioni di litio, è possibile utilizzare le Bose SoundLink II fino a 15 ore senza doverle mettere in carica.

Altra occasione da non perdere è quella che riguarda le cuffie Sennheiser Momentum Wireless, che in questi giorni scendono di prezzo di oltre 120€, passando da 399,00€ a 280,00€. Le cuffie della linea Momentum Wireless offrono un’esperienza d’ascolto senza precedenti, in grado di riprodurre il bilanciamento e la precisione di uno studio di registrazione, separando ciascuna frequenza in modo da sentire alti, bassi e medi in perfetta armonia. Grazie alla funzione di Active Noise Cancellation, con tanto di tre intensità che variano in base all’ambiente circostante, e la funzione di Transparent Hearing è possibile godersi la musica senza disturbi esterni. I grandi padiglioni premium delle Sennheiser Momentum e l’archetto in vera pelle, conferiscono a questa cuffia un livello di comfort superiore, che non genera fastidi anche nelle situazioni in movimento. È possibile poi collegarsi attraverso l’app Sennheiser Smart Control per accedere ad un equalizzatore incorporato e di accedere a tutte le funzioni avanzate delle cuffie.

Le offerte relative alle cuffie uscite in questi giorni di Prime Days sono molte, per queso il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare quella più in linea con le vostre necessità.

Le migliori offerte del Prime Day su cuffie e auricolari

