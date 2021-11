Cyber Monday Amazon: 5 notebook gaming a prezzi scontatissimi!

Durante il Black Friday abbiamo assistito ad una serie di offerte inerenti a notebook da gaming pazzeschi, ma non è ancora il momento di voltare lo sguardo da quest’ultimi, in quanto con il Cyber Monday Amazon molti modelli sono ritornati disponibili ed è possibile trovare in offerta anche soluzioni non scontate nei giorni scorsi.

Come detto, le offerte sui notebook da gaming sono state tra le migliori di tutto il Black Friday, motivo per cui abbiamo pensato di stilare una lista di quelli che riteniamo essere i 5 notebook gaming più imperdibili di questo Cyber Monday. Nel fare ciò, abbiamo tenuto conto delle soluzioni più prestazioni, munite dei migliori processori e schede video e, in generale, di componenti che vi permetteranno di portarvi a casa un computer le cui prestazioni rimarranno al top anche a distanza di anni. Detto ciò e visto che questo sarà l’ultimo giorno per approfittare di questi incredibili sconti, vi lasciamo subito alla nostra selezione prodotti, lasciando per ognuno una breve descrizione che riassume le caratteristiche principali del dispositivo.

5 notebook gaming a prezzi scontatissimi

MSI Creator Z16

Un mostro di potenza ma anche un concentrato di tecnologia, è questo quello che è MSI Creator Z16! Parliamo di un notebook da 16 pollici con risoluzione QHD e 120Hz, dotato inoltre di pannello touchscreen. Il cuore del sistema è una CPU Intel Core i7-11800H, abbinata ad una scheda video Nvidia RTX 3060 6GB GDDR6 e alla bellezza di 32GB di RAM, ovviamente DDR4. Gigantesco anche lo spazio di archiviazione, visto che è affidato ad un SSD da 1TB in formato M.2 PCIe 4.0 in modo da assicurare le massime prestazioni. Un portatile da gaming straordinario, progettato per non scendere a compromessi.

MSI Summit E13 Flip Evo

Nonostante sia sprovvisto di scheda video dedicata, MSI Summit E13 Flip Evo offre buone prestazioni in ambito gaming grazie alla Intel Iris Xe, che viene aiutata dal potente processore Intel Core i7-1185G7. Anche in questo caso, siamo di fronte ad un dispositivo dotato di 32GB di RAM e un SSD da 1TB. Lo spazio per memorizzare i vostri documenti non sarà quindi un problema, così come non sarà un problema usare questo dispositivo come se fosse un tablet, in quanto lo schermo è ruotabile a 360°. Insomma, un vero gioiellino da non lasciarsi sfuggire, in sconto di 350€ ancora per poche ore.

Huawei MateBook X Pro 2021

Scontato di 400€, il Huawei MateBook X Pro 2021 è un notebook che, seppur non nasce come soluzione da gaming, vi permetterà di giocare ad un buon livello di dettagli, grazie innanzitutto al processore Intel Core i5-1135G7 e ai sempre ottimi 16GB di RAM. Se vi accontenterete di impostare dettagli minimi, potrete persino giocare ad alcuni titoli, principalmente arcade, all’incredibile risoluzione 3K. Lo schermo di questo notebook, infatti, gode di una definizione di ben 3000 x 2000 pixel, tra le più alte in assoluto.

Asus ZenBook 14

Oltre alle prestazioni garantite dalla CPU Intel Core i7-1165G7 e dalla sua Intel Iris Xe, Asus ZenBook 14 è un notebook che riesce a differenziarsi dalla concorrenza per la presenza di un touchpad che funge anche da tastierino numerico. Questo è possibile cliccando semplicemente sull’icona situata in alto a destra sul touchpad, che consentirà a quest’ultimo di visualizzare il tastierino numerico, per un’esperienza di digitazione unica e capace di offrire il massimo comfort.

MSI Modern 14

Grazie allo sconto di 150€, questo MSI Modern 14 è il notebook più economico di questa breve lista personalizzata. Come nei modelli precedenti, siamo di fronte ad un portatile ad alte prestazioni, in grado di farvi svolgere anche le operazioni più pesante senza difficoltà. Come al solito, il merito proviene dal processore che, anche in questo caso, è un Intel Core i7-1165G7, accompagnato dalla Intel Iris Xe che vi assicurerà buone prestazioni anche nelle applicazioni dove è richiesta la potenza grafica.

