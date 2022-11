Il Black Friday, ovvero il periodo più interessante dell’anno, sta ufficialmente volgendo al termine ma oggi è comunque un giorni di offerte davvero imperdibili. Siamo arrivati al Cyber Monday e per quanto riguarda sconti imperdibile. Ovviamente anche Amazon metterà a vostra disposizione prodotti di ogni genere a prezzi da capogiro. I prodotti da tenere d’occhio sono molteplici e le promozioni convenienti sono tantissime ogni giorno, per ogni genere, necessità e tasca!

Potrete decidere di acquistare notebook, smartphone, console e molto altro ancora! Per questo sarà difficile non trovare qualcosa da acquistare, perfetto per voi, durante questo ultimo giorno di vero Black Friday. Nel pezzo di oggi, infatti, vorremmo proporvi alcuni degli articoli più interessanti sullo store, in modo tale da darvi un’idea di ciò che non dovreste perdervi fintanto che siete in tempo. La lista seguente include tutto quello che potrebbe tornarvi utile e, in più, vi consigliamo di abbonarvi al servizio di Amazon Prime per farvi arrivare i prodotti in appena 24h!

Samsung Galaxy Z Fold4 | -25%

Lo smartphone Samsung Galaxy Z Fold4 vi offre cornici ottimizzate e una fotocamera sotto il display montata sullo straordinario Infinity Flex da 7,6″, l’ideale per aumentare le dimensioni dello schermo ed eliminare qualsiasi interruzione sul pannello. Avrete la possibilità di passare da un messaggio all’altro e tenere al passo con le vostre attività, sfruttando la vista Multi Schermo sul display principale del vostro smartphone. Avrete la possibilità di passare da una finestra all’altra, da un’app all’altra, senza perdere il ritmo! Grazie alla funzionalità Unisci App potrete aprire contemporaneamente fino a 3 app. La confezione, inoltre, contiene anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast Charging 25W per la Ricarica Ultra-Rapida, che dona il massimo della potenza in pochissimo tempo.

OPPO Band Sport | -54%

Se state cercando una smart band dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, non dovreste perdervi la Band Sport di OPPO. Sta benissimo a qualsiasi polso, sia che dobbiate fare attività sportiva o semplicemente indossarlo nella quotidianità, dato che si tratta di un prodotto con poco più di 20g di peso. Il suo ampio display da 1” AMOLED è ben leggibile in ogni condizione di illuminazione. Inoltre, avrete a disposizione ben 12 modalità di allenamento OPPO band è in grado di seguirvi in ogni vostra attività sportiva, dalla camminata allo yoga senza scordare il nuoto. Non meno importante, la batteria vi assicura fino a 12 giorni di autonomia e si ricarica in appena 90 minuti!

ROG Zephyrus G15 GA503RS 15.6″ | -30%

Nel caso state cercando un notebook dalle performance eccezionali, con display ultra-responsive di livello gaming con refresh rate di 240Hz, display WQHD Anti-Glare certificato Pantone Validated per colori vividi e un corpo sottile e compatto, con uno spessore di soli 19,9mm e un peso di 1,9kg. Inoltre, la tastiera è ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB e set completo di porte I/O per collegare facilmente più dispositivi. Le sue ottime performance, inoltre, sono garantite dal Processore AMD Ryzen 9 6900HS, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 8GB GDDR6, RAM da 16GB e SSD PCIE da 1TB. L’ideale per chi cerca ottime prestazioni in ambito gaming e content creation in un notebook inarrestabile e altamente performante anche sotto sforzo e con uso prolungato

Smart TV Samsung QLED QE65Q95TDTXZT da 65″ | -30%

Se state cercando un’ottimo Smart TV QLED da 65″, quindi perfetta anche per le stanze più ampie, non dovreste farvi scappar questo meraviglioso modello Samsung. Il TV in questione si contraddistingue per la tecnologia Direct Full Array+ con Quantum HDR 2000 che vi assicura massima profondità e dettagli in ogni zona dello schermo. Il nuovo Processore Quantum 4K, inoltre, trasforma contenuti di ogni sorgente nella risoluzione 4K per un’esperienza immersiva. Non meno importante, l’Object Tracking Sound che vi assicura il suono 3D seguendo l’immagine e portandovi al centro dell’azione per un’esperienza coinvolgente.

Xbox Series S | -17%

Già da un po’ state pensando di passare alla next gen ma volete aspettare l’occasione giusta? Non dovreste assolutamente farvi scappare la nuova Xbox Series S, più piccola ed elegante di sempre, disponibile a un prezzo scontato del 17%. Potrete provare la velocità e le performance di ultima generazione di una console all-digital ad un prezzo straordinario, senza necessità del disco. Avrete la possibilità di sperimentare la massima velocità e delle prestazioni di nuova generazione grazie a Xbox Velocity Architecture, con SSD personalizzata e software integrato, Il pacchetto include: console Xbox Series S, Controller Wireless per Xbox, cavo HDMI ad alta velocità e cavo di alimentazione.

Monitor MSI Optix MEG381CQR da 37.5″ | -45%

Non dovreste farvi scappare Monitor MSI Optix MEG381CQR da 37.5″ con l’ottima tecnologia G-Sync Ultimate che vi assicura un’immagine senza tearing, stuttering, sfarfallio o artefatti. Questa feature tecnica si occupa di abbinare dinamicamente la frequenza di aggiornamento del display alla frequenza dei fotogrammi della GPU. A differenza di altre soluzioni, la sua frequenza illimitata supporta da zero Hertz fino al massimo supportato dal pannello LCD, così che tu possa contare su prestazioni eccezionali in ogni gioco. Il monitor MSI Optix MEG381CQR Plus, inoltre, offre una curvatura di 2300R, prestazioni di gioco di alta qualità e colori eccezionali. Il design ‘frameless’, in più, riduce le linee dei bordi tra più schermi. Da non farsi scappare, finché è in forte ribasso!

Sedia da gaming Newskill Kaidan | -30%

Nel caso voleste valutare una nuova sedia da gaming per la vostra scrivania, potrete acquistare le fantastica sedian da gaming Newskill Kaidan. Si tratta di un modello aggressivo, accattivante, in grado di donare tutto un altro tono alla vostra stanza. Ovviamente è disponibile in ben 5 colorazioni differenti e gode di braccioli 3D, meccanismo a farfalla reclinabile e pistone a gas di classe 4 in grado di supportare fino a 150 kg.

