Siete alla ricerca del vostro nuovo notebook da gaming? Niente da temere! In questo articolo vogliamo illustrarvi la recente iniziativa di Acer, denominata Cyber Offerte, che permette a tutti gli interessati di acquistare notebook da gioco ad un prezzo eccezionale, grazie ad uno sconto che si applicherà direttamente nel carrello.

Tra le tante proposte del noto brand di computer, troviamo sicuramente quello che coinvolge l’Acer Nitro 5, in particolare il modello AN517-54. Stiamo parlando di un ottimo dispositivo, ora disponibile ad un prezzo praticamente imbattibile, che passa da 1.599,00€ a 1.299,00€, grazie ad uno sconto di ben 300,00€. Un taglio decisamente vantaggioso per chi necessita di un ottimo notebook, ad un costo invitante.

Come specificato nel paragrafo precedente, questo articolo rappresenta un ottimo compagno di gioco o di lavoro. Al suo interno, infatti, troviamo innanzitutto un potente processore Intel Core di undicesima generazione i7-11800H, abbinato a 16 GB di RAM GDDR5 e 512 GB di spazio d’archiviazione SSD. A tutto questo si aggiunge anche una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3060 con 6 GB di RAM dedicata.

L’Acer Nitro 5, inoltre, possiede un ampio display IPS da 15,6 pollici, ideale non solo per giocare a tutti i videogiochi moderni, ma anche a visionare contenuti multimediali alla risoluzione del FullHD (1920 x 1080 pixel). Con una frequenza d’aggiornamento fino a 144Hz, i giochi competitivi saranno fluidi, perfetto anche per i gamer più esigenti.

Questo notebook, come se non bastasse, vanta anche un sistema di raffreddamento CoolBoost, che permette di mantenere le temperature sotto il livello critico. Non manca anche un comparto connettività di tutto rispetto, grazie all’adozione del chip Ethernet Intel Killer E2600 e Intel Killer Wi-Fi 6.

Insomma, stiamo parlando di un portatile davvero interessante sotto il punto di vista della scheda tecnica e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, rappresenta una valida alternativa e, dunque, vi consigliamo di acquistarlo. Chiaramente, le offerte sono molte, motivo per cui suggeriamo anche di visionare tutte le offerte al seguente indirizzo.

