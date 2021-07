Da Star Wars agli Avengers, le offerte Lego di Zavvi sono imperdibili!

Dopo aver dato uno sguardo alle principali offerte hi-tech del giorno, vogliamo fare un piccolo break dall’ordinaria programmazione con una nuova iniziativa rivolta agli appassionati dei gadget e del collezionismo. Infatti, in queste ore Zavvi ha inaugurato una nuova promozione sui set Lego dedicati ai principali brand della cultura pop, con sconti che possono toccare, in alcuni casi, la percentuale del 40%!

In questo ventaglio di offerte sono coinvolti le maggiori gamme di prodotti presenti sul mercato, come Star Wars, Avengers ed Harry Potter, con articoli che possono soddisfare sia i costruttori meno esperti che i professionisti del mattoncino. Tra questi vogliamo segnalarvi il set Lego Star Wars dedicato al Millennium Falcon, nonché la caratteristica nave spaziale di Ian Solo. Solitamente disponibile a 175,49€, potrete acquistarla a “soli” 140,49€ a seguito di uno sconto di 35,00€ dal prezzo consigliato.

Questa riproduzione, innanzitutto, include le mini-figure dei personaggi più caratteristici della saga, come Finn, Chewbacca, C-3PO, Lando Calrissian e Boolio, con la partecipazione dei droidi più irriverenti del cinema R2-D2 e D-O. Il Millennium Falcon di Lego comprende tutti gli armamenti della controparte cinematografica, difatti possiede una torretta superiore ed una inferiore rotante, due tiratori a molla, una rampa di discesa e una cabina di pilotaggio apribile.

Inoltre, al suo interno sono presenti un’area di carico con due container, un computer di navigazione con sedia rotante, il divano e il tavolo ologrammi Dejarik, la cambusa, la cuccetta, lo scomparto nascosto per il contrabbando e un hyperdrive con strumenti di riparazione. Per quanto concerne le dimensioni del set, il Millennium Falcon misura oltre 5 pollici, vale a dire 14 centimetri di altezza, 44 centimetri di lunghezza e 32 centimetri di larghezza.

Insomma, questo prodotto rappresenta un vero investimento per tutti coloro che desiderano possedere il leggendario cargo corelliano tratto dal film Star Wars: The Rise of Skywalker! Tuttavia, questa offerta è soltanto una delle tante attualmente disponibili su Zavvi, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina degli sconti al seguente indirizzo, cosicché possiate acquistare il set dei vostri sogni.

