Star Wars Cofanetto La Saga di Skywalker completa: la recensione

Abbiamo aperto e visionato “Star Wars Cofanetto La Saga di Skywalker completa” nella sua edizione limitata in Blu-Ray ed è stato come fare un viaggio nella storia del cinema fanasty e di fantascienza dal 1977 ad oggi! Il prodotto mette a disposizione degli appassionati – oltre a tutti e nove i film che compongono la saga degli Skywalker – anche un quantitativo di contenuti extra impressionante che spaziano da alcuni elementi già visti nelle precedenti collector edition sino a nuovo materiale inedito realizzato per questa edizione. Dopo più di 40 anni di prodotti per l’home video che hanno spaziato dal VHS sino al 4K il primo pensiero che sicuramente sovviene ad un possibile acquirente è quello legato al “bisogno” di comprare l’ennesimo cofanetto contenente film che sicuramente fanno già parte della propria collezione casalinga. Dopo edizioni sistemate e remastered già uscite sin dai tempi delle VHS e svariate “final edition” che si sono intervallate negli anni è necessario mettere nella propria videoteca anche questo ultimo prodotto?

Per quanto ci riguarda – da appassionati di Star Wars e collezionisti – la risposta è sicuramente positiva. Pur non contenendo alcun gadget di particolare rilievo – come il fotogramma del film presente nella precedente edizioni da collezione – il cofanetto risulta un prodotto di grande qualità sia per la grafica ed il layout presentato sia per la qualità e quantità dei contenuti proposti. Se non siete alla ricerca della risoluzione massima disponibile ad oggi sul mercato per un contenuto video (l’edizione 4K esiste ma fa parte di un diverso cofanetto) avrete in mano il meglio disponibile per godervi la vostra saga preferita. Con l’avvento di Disney+ e la disponibilità in streaming di tutti i film ovviamente questo prodotto è pensato e destinato principalmente ai collezionisti o a chi non ha un abbonamento alla piattaforma di video on demand.

Star Wars Cofanetto La Saga di Skywalker completa

Vediamo più nel dettaglio la composizione del cofanetto:

Episode I: Phantom Menace

Episode I: The Phantom Menace bonus disc (181 minuti circa)

Il disco dei contenuti extra conterrà tra le altre cose il documentario The Beginning e l’intervista a George Lucas sulla rivoluzione digitale.

Episode II: Attack Of The Clones

Episode II: Attack Of The Clones bonus disc (196 minuti circa)

Il disco dei contenuti extra conterrà tra le altre cose i documentari From Puppets To Pixels: Digital Characters In Episode II e State Of The Art: The Previsualization Of Episode II.

Episode III: Revenge Of The Sith

Episode III: Revenge Of The Sith bonus disc (327 minuti circa)

Il disco dei contenuti extra conterrà tra le altre cose i documentari Within A Minute: The Making Of Episode III e The Journey Part 1 & 2.

Episode IV: A New Hope

Episode IV: A New Hope bonus disc (101 minuti circa)

Il disco dei contenuti extra conterrà tra le altre cose i documentari Aboard The Death Star Overview e Discoveries From Inside: Weapons & The First Lightsaber.

Episode V: The Empire Strikes Back

Episode V: The Empire Strikes Back bonus disc (125 minuti circa)

Il disco dei contenuti extra conterrà tra le altre cose i documentari George Lucas On Editing The Empire Strikes Back 1979 e A Conversation With The Masters (2010).

Episode VI: Return Of The Jedi

Episode VI: Return Of The Jedi bonus disc (163 minuti circa)

Il disco dei contenuti extra conterrà tra le altre cose i documentari Conversations: The Effects e Death Star II Space Battle Overview.

Episode VII: The Force Awakens

Episode VII: The Force Awakens bonus disc (149 minuti circa)

Il disco dei contenuti extra conterrà tra le altre cose i documentari Secrets Of The Force Awakens: A Cinematic Journey e Blueprint Of A Battle: The Snow Fight.

Episode VIII: The Last Jedi

Episode VIII: The Last Jedi bonus disc (165 minuti circa)

Il disco dei contenuti extra conterrà tra le altre cose i documentari The Director and the Jedi e Balance of the Force.

Episode IX: The Rise Of Skywalker

Episode IX: The Rise of Skywalker bonus disc (157 minuti circa)

Il disco dei contenuti extra conterrà tra le altre cose i documentari The Skywalker Legacy e Pasaana Pursuit: Creating The Speeder Chase.

I contenuti Extra e l’audio

La visione dei film potrà essere effettuata sia, ovviamente, utilizzando la traccia audio originale sia ascoltando i commenti di registi, attori e membri dello staff che per tutta la durata delle pellicole racconteranno aneddoti, ricordi ed esperienze. Ad impreziosire ulteriormente il cofanetto è presente un ringraziamento firmato Mark Hamill rivolto agli acquirenti del prodotto ed a tutti gli appassionati dell’universo di Star Wars. Sono proprio i contenuti extra a rendere unico e particolarmente interessante questo cofanetto essendo presenti solo in questa edizione e – per ora – non disponibili sul servizio di streaming Disney+. Se siete degli appassionati di Star Wars preparatevi a vedere ogni film almeno 3 volte per poter fruire di tutti i commenti disponibili oltre a passare svariate decine di ore a godervi documentari relativi a qualsiasi dettaglio vi venga in mente legato alla ideazione e produzione delle pellicole.

Segnaliamo la presenza di tracce audio in Dolby Digital Plus 7.1 in italiano solo per i film “Il risveglio della forza”, ” Gli Ultimi Jedi” e “L’ascesa di Skywalker”, mentre per le rimanenti sei pellicole la massima risoluzione prevista per la nostra lingua sarà quella del DTS Digital Surround 5.1. Tutti i contenuti extra saranno invece in semplice Dolby Digital 2.0 ed in lingua inglese con sottotitoli.

Conclusioni

Star Wars Cofanetto La Saga di Skywalker completa si rivela come un prodotto di ottima qualità perfetto sia per fare che per farsi un regalo! Se non avete nella vostra collezione nessun film di Star Wars risulta quasi un acquisto obbligatorio, se invece siete i possessori di svariate altre edizioni di questi film allora vi consigliamo di puntare su questo prodotto a fini collezionistici o per poter vedere i numerosi contenuti extra disponibili. Unica nota negativa la dobbiamo rilevare nella decisione di proporre il packaging del cofanetto in lingua inglese anche per il mercato italiano. La lettera di Mark Hamill non è stata tradotta così come le cover dei contenitori dei Blu-Ray presenti all’interno della scatola riportano i titoli dei film in lingua inglese mentre le stampe sui dischi risultano localizzate in italiano. Per un prodotto da collezione avremmo sicuramente preferito avere tutto coerente ed in lingua italiana.