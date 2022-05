Se siete alla ricerca di un titolo vasto, accattivante, e con una trama complessa e stratificata, allora non potete davvero lasciarvi scappare questa offerta Amazon, che darà la possibilità di acquistare Death Stranding in versione Director’s Cut e ad un prezzo scontatissimo!

Parliamo di appena 31,80€, contro gli originali 50,99€, per un’edizione che, viste le numerose aggiunte, vale il prezzo del biglietto anche per chi, magari ha già giocato ed archiviato l’ultima fatica ad opera dell’estroso Hideo Kojima.

Complesso e ammantato da un’aura di solitudine che rende il gameplay ancor più pregno di significato, Death Stranding è stato un videogame come pochi se ne sono visti negli ultimi anni, capaci di creare una discussione ancora oggi apertissima su cosa è e cosa non è il videogame.

Kojima, col suo stile caratteristico carico di simbolismi e significati, ci ha regalato un’avventura strana, per certi versi molto atipica, ma anche tremendamente accattivante in cui, nei panni di Sam Porter Bridges, interpretato con maestria da Norman Reedus (The Walking Dead) avremo il compito di “riconnettere” le città sparute di una versione post-apocalittica degli Stati Uniti d’America. Devastato dall’avvento di creature sovrannaturali note come C.A., il mondo può infatti contare solo sui corrieri come Sam, il cui scopo è quello di avventurarsi per terre ormai solitarie e desolate, irte di pericoli e di creature pronte a toglierci la vita.

Uscita alla fine dello scorso anno, questa nuova edizione Death Stranding è un’occasione ghiotta per scoprire (o riscoprire) il controverso titolo PlayStation 4 e PlayStation 5. Chiamata “Director’s Cut”, questa edizione non include solo il gioco originale, ma anche tutta una serie di aggiunte che Kojima Productions ha inserito per arricchire l’esperienza di gioco, oltre che una serie di attività secondarie atte ad estendere la durata complessiva del titolo.

Tra le varie: nuovi edifici come il poligono di tiro dove poter fare pratica con le proprie armi e abilità, la possibilità di rigiocare le boss fight che hanno caratterizzato la propria campagna, una serie di circuiti di guida per gare automobilistiche e, ovviamente, nuovi gadget tecnologici.

