Deathloop: l’esclusiva PS5 ad un prezzo bomba su Amazon!

I videogiochi nati sotto l’etichetta Bethesda e Arkane Lyon sono, da sempre, sinonimo di grandissima qualità. Non a caso, Deathloop, il loro ultimo lavoro in esclusiva console PlayStation 5, è uno dei videogiochi più interessanti della stagione, oggi protagonista di un’offerta interessantissima che comprende non solo il gioco, ma anche uno splendido poster in metallo!

Deathloop, infatti, potrà essere vostro a soli 49,98€ anziché 74,99€ richiesti in origine, uno sconto di ben 25,01€ che vi consentirà di portare a casa la bellissima esclusiva PlayStation 5 al prezzo più vantaggioso di sempre.

Per chi non lo conoscesse, Deathloop è un videogioco abbastanza complesso da catalogare: la visuale è in prima persona, ci sono moltissime bocche da fuoco ma, tuttavia, l’esperienza non vuole richiamare solamente la frenesia del genere FPS; ciò che vuole fare, in realtà, è attirare l’attenzione di chi brama esperienze un po’ più cervellotiche, videogiochi a là Hitman in cui esplorare con occhio clinico ogni mossa del nemico, ponderare i propri spostamenti e, infine, agire con freddezza. Come se non fosse già sufficientemente elettrizzante, a ciò bisogna aggiungere anche la tematica dei loop temporali, che diventa anche strumento di gameplay dal momento che dovrete fare avanti e indietro nel tempo al fine di ottenere il maggior numero di informazioni per spezzare questo blocco temporale.

A supporto di così tanta immensità, c’è poi l’eccellente DualSense di PlayStation 5, che è stato sfruttato a dovere: il feedback haptico ci fa percepire ogni singolo passo del protagonista, soprattutto quelli più svelti e agitati, e i grilletti adattivi valorizzano la componente FPS donando a ciascuna bocca da fuoco un feeling completamente diverso.

Insomma, Deathloop è uno dei videogiochi più interessanti dell’ultima annata, un’avventura ricca di fascino e che assicura tantissime ore di intrattenimento. Al prezzo a cui lo propone quest’oggi Amazon, soli 49,98€, è davvero imperdibile. A tal proposito, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Oltre a ciò, vi consigliamo di seguirci costantemente per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al Black Friday 2021 e di sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime. Buono shopping!

Le migliori offerte dell’Early Black Friday Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!