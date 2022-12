Siamo nel pieno dell’inverno e con le temperature che calano ogni giorno di più, decidere di uscire di casa per allenarsi diventa sempre meno confortevole. Per questo l’opzione migliore, ideale per rimanere in forma senza dovervi recare in palestra, è fare sport direttamente in casa acquistando degli attrezzi su misura per voi e per i vostri esercizi. In questo caso, il nostro consiglio è di sfruttare il prima possibile le promozioni Decathlon fino al 50%, ideali per donarvi lo sprint giusto e riprendere ad allenarvi!

Ellittiche, Tapis Roulant, kettlebell, kit di manubri e molto altro ancora a prezzi da capogiro: la proposta di Decathlon è composta da più di 10.000 prodotti in forte sconto, ma solamente fino a esaurimento scorte. Proprio per questo motivo, il nostro consiglio è di effettuare i vostri acquisti il prima possibile, senza attendere ulteriormente!

Tra le proposte più interessanti c’è indubbiamente il Tapis roulant i.Boxster Plus disponibile a 1.099,00€ invece di 1.799,00€. Si tratta di un prodotto disegnato per un uso domestico intenso, per allenamenti fra le 7 le e 20 ore alla settimana, quindi ideale anche per chi lo fa quotidianamente. Permette di raggiungere una velocità fino a 22 km/h in modo totalmente silenzioso, quindi non dovrete temere di fare troppo rumore e dare fastidio a eventuali vicini.

Inoltre, potrete aumentare l’intensità dei programmi di allenamento in base alle vostre preferenze e alla vostra prestanza fisica. In questo modo, potrete aiutare a esercitare con maggior intensità anche i muscoli delle gambe e della schiena, nel caso lo vogliate. Non meno importante potrete controllare il ritmo cardiaco dal vostro smarphone o tablet utilizzando un cardiofrequenzimetro Bluetooth Smart, posizionandolo in modo sicuro e confortevole sul monitor della macchina. Per concludere, avrete la possibilità di sfruttare la misurazione del battito cardiaco wireless con fascia toracica (non inclusa) mediante radiofrequenza a 5 kHz.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Decathlon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

