Se amate lo sport o semplicemente volete rimettervi in forma per l’estate, allora non potete perdervi le occasioni di Decathlon che, per un tempo limitato, propone in offerta tantissimi articoli sportivi di qualità e delle migliori marche a prezzi sbalorditivi.

Le offerte tengono conto di un sacco di attività sportive e non mancano valide proposte anche per coloro che sono soliti allenarsi da casa. Potete trovare ad esempio molti tapis roulant e noi suggeriamo di puntare proprio su quest’ultimi qualora vogliate risparmiare il più possibile. Alcuni modelli come il Tecnovita EVO 900 YG0900 raggiungono infatti la massima percentuale di sconto di questa promozione, che è del 40%. Il modello qui proposto lo si acquista normalmente a 999,00€, ma ora potrete portarvelo a casa a 599,00€.

Si tratta di un tapis roulant pieghevole, il che significa che non occuperà troppo spazio quando non lo usate, pertanto si rivelerà un ottimo acquisto anche per chi può dedicare poco spazio a questi tipi di attrezzi. Oltre a essere compatto, il Tecnovita EVO 900 YG0900 è un tapis roulant che vi permetterà di allenarvi in sicurezza e soprattutto consentirvi di personalizzare l’allenamento a proprio piacimento, grazie alla possibilità di regolare la velocità del piano di corsa da un minimo di 1 km/h fino a un massimo di 16 km/h. A prescindere dalla velocità impostata, l’attrezzo rimarrà sempre silenzioso, un fattore importante per non recare disturbo nelle stanze accanto, soprattutto se siete soliti eseguire le sessioni di allenamento di sera.

Oltre a raggiungere alte velocità, garantite dalla potenza del motore che eroga quasi 3 cavalli, questo modello riuscirà a gestire le varie forze d’attrito con facilità, a tutto vantaggio della longevità del motore, che difficilmente andrà in sovraccarico. Il pannello di controllo integra un grande schermo a LED diviso in 3 sezioni, ognuna dedicata alla visualizzazione di determinate informazioni, tra cui quelle relative agli obiettivi. Le varie misurazioni, inclusa quella della frequenza cardiaca, potranno essere misurate anche in modalità wireless, a patto però di acquistare la cintura toracica dedicata, non inclusa purtroppo in confezione.

Se non avete mai provato finora un tapis roulant, apprezzerete il sistema di sicurezza di Tecnovita EVO 900 YG0900 che, con l’ausilio di una chiave di sicurezza, fermerà immediatamente il piano di corsa in caso di vertigini, che possono verificarsi durante le primissime sessioni di allenamento. Insomma, un prodotto di uso domestico di alto livello e con pochi compromessi se confrontato con le tipiche soluzioni da palestra.

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato è solo uno dei tanti che gode di sconti super validi in questo periodo di ribassi, per questo non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare uno sguardo approfondito alla pagina Decathlon dedicata dove, ricordiamo, è stata fatta una selezione di prodotti dedicata a numerosi articoli sportivi.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!