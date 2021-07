Decathlon: sconti fino al 50% su tantissimi articoli!

La nostra carrellata di offerte giornaliere prosegue segnalandovi che, sul portale online di Decathlon, è iniziata una nuova promozione che coinvolge tantissimi prodotti abbigliamento sportivo, scarpe, attrezzatura e tanti accessori, il tutto con sconti capaci di abbassare il prezzo fino al 50%! Attenzione però, si tratta di una iniziativa che comprende prodotti soggetti a scorte limitate, dunque vi consigliarmi di sfruttarle quanto prima per non perdere questa grossa opportunità!

Questa iniziativa si presenta con molteplici prodotti per l’estate, infatti potrete acquistare articoli pensati per il mare, per la piscina e per la montagna, con modelli sia da uomo e da donna e persino per bambini, con taglie che partono dalla S ed arrivano fino alla XXL. Chiaramente tutti i capi d’abbigliamento dispongono di una speciale guida alle taglie, che permetterà di orientarsi bene su quelle che sono le misurazioni italiane e con quelle internazionali.

Oltre agli articoli d’abbigliamento, questa promozione include anche diversi articoli per la mobilità elettrica, come nel caso della bicicletta elettrica pieghevole sviluppata da Vivo, attualmente disponibile al prezzo di 999,99€ al posto di 1.299,99€, a seguito di un sconto del 23% sul prezzo consigliato del produttore. Si tratta di un ottimo prodotto per percorrere decine e decine di chilometri su strade urbane, grazie ad un’ottima autonomia, compresa tra i 40 e i 60 km. Tra le sue peculiarità, troviamo un doppio freno a disco meccanico da 160 millimetri e un display multifunzione retroilluminato.

Come è facilmente intuibile, le offerte disponibili sullo store sono praticamente infinite e spaziano tra le diverse tipologie di sport, categorie di prodotto e genere. Per questo motivo, il nostro consiglio è quello di visitare l’intera proposta sul portale, cosicché possiate trovare quella perfetta per le vostre attività sportive e, soprattutto, adatte al vostro budget.

Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto da Decathlon, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se invece siete a caccia di codici sconto, potete consultare la nostra nuova pagina speciale, al seguente indirizzo. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!