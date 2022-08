Se siete alla ricerca di zaini da viaggio o da escursione per la vostra imminente vacanza, troverete molto interessanti gli attuali saldi di Decathlon che, in occasione di ferragosto, ha deciso di scontare proprio una serie di ottimi zaini capienti e funzionali, con offerte che vi consentiranno di portarvi a casa ottime soluzioni a partire da soli 17,99€.

Gli zaini selezionati sono tutti di ottima qualità, nonché pensati per chi è solito praticare attività all’aperto e necessita di un articolo che gli consente di riporre e trasportare tutto il necessario per affrontare il viaggio nei migliori dei modi, senza scendere a compromessi in termini di capienza o di qualità dei materiali. Decathlon sa bene quali sono le esigenze degli sportivi, ed ecco perché non si è limitata solo a proporre gli zaini tradizionali e impermeabili, bensì anche quelli idrici come il Rockrider MTB Explorer.

Scontato del 20% e quindi acquistabile a soli 27,99€, il Rockrider MTB Explorer è uno zaino da 7 litri dotato di numerosi scompartimenti, sia interni che esterni, che vi permetteranno di riporre tutti i vostri oggetti in maniera ordinata, oltre ad accedervi senza la necessità di togliere lo zaino dalle spalle.

La peculiarità che dà valore aggiunto a questo zaino è la possibilità di riempire la sacca d’acqua integrata e quindi di bere senza l’ausilio di borracce esterne. La struttura dello zaino integra infatti una sacca d’acqua da 2 litri con tanto di tubo dal quale far fuoriuscire l’acqua, cosicché possiate dissetarvi senza interrompere l’escursione. Il sistema di chiusura della valvola consente poi alla sacca di non far fuoriuscire neanche una goccia d’acqua, avendo così la certezza di non perdere ciò che vi serve per continuare il vostro cammino.

Insomma, parliamo di uno zaino davvero ottimo, così come tutti gli altri selezionati e scontati dal noto portale in questa occasione, motivo per cui suggeriamo di provvedere subito all’acquisto, visitando la pagina promozionale prima della scadenza o prima della vostra partenza per le vacanze.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!