Acquistare un PC o notebook da gaming in grado di far funzionare gli attuali e futuri giochi tripla A ad alte risoluzioni potrebbe non essere mai stato così vantaggioso da quando la crisi dei chip ha coinvolto pesantemente il mercato. La promozione pubblicata da Acer, infatti, abbassa fino a 500€ il prezzo di numerosi dispositivi ad alte prestazioni, invogliando chi è solito cercare il miglior hardware ad aggiornare la propria piattaforma.

Le offerte saranno valide fino al 29 settembre o fino a esaurimento scorte e, ovviamente, non ci è dato sapere quando si presenterà di nuovo un’occasione del genere, pertanto siate veloci nell’approfittare di queste offerte. Nonostante ci siano diversi prodotti scontati fino a 500€, potrebbe essere interessante valutare il monitor Predator XB3, in particolar modo quello proposto da Acer in questa occasione che, a differenza della versione standard, integra due strisce a LED frontali. Lo sconto di 100€, che si applicherà automaticamente a carrello, sarà sufficiente per acquistarlo a soli 449,00€.

Come è facile immaginare, si tratta di un monitor che integra non un pannello qualsiasi, bensì uno con certificazione DisplayHDR 400. Questa e tante altre caratteristiche hanno fatto sì che venisse premiato al Reddot Award 2019 confermandosi, qualora ce ne fosse bisogno, come un monitor all’avanguardia per i videogiocatori, ma anche per chi è solito lavorare sulla grafica, dove è richiesto uno schermo capace di riprodurre colori realistici.

Con una risoluzione di 2560 x 1440 pixel e con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, potrete osservare ogni minimo dettaglio e dimenticarvi le tipiche sfocature che accomunano i modelli di fascia bassa. A colpire per qualità e design è anche la base d’appoggio, spesso sottovalutata, caratterizzata da geometriche tagliati a diamante che si protendono verso l’esterno, mettendo in risalto il supporto cesellato, quest’ultimo completamente in metallo. Insomma, un monitor che sa come farsi apprezzare, anche perché non rinuncia alla flessibilità, permettendovi di regolarlo in inclinazione, rotazione e altezza.

Occasioni d’acquisto imperdibili che, in occasione di questa promozione attiva sullo store Acer, non si limitano solo a questo prodotto, motivo per cui suggeriamo di passare sulla pagina dedicata che vi abbiamo comodamente linkato.

