Diari 2021-22 BeYou e LevelUp in super offerta da IBS

Il nuovo anno scolastico è iniziato da qualche settimana e sicuramente vi sarete muniti di tutto l’occorrente necessario, grazie anche ai nostri consigli relativi al Back to School. Se invece non avete fatto in tempo ad acquistarne uno in offerta, in particolare il diario, allora sarete felici di sapere che, grazie al portale IBS, non tutto è perduto.

Vi informiamo, infatti, che IBS ha selezionato una serie di ottimi diari permettendovi di acquistarli a prezzi più bassi rispetto ai soliti. A giudicare dagli sconti, è probabile che questi siano dovuti alle giacenze rimaste in negozio. Ad ogni modo, le offerte dovrebbero essere valide fino al 10 ottobre, salvo ovviamente esaurimento scorte. In questa occasione, il noto portale di cartoleria tiene conto sostanzialmente dei modelli LevelUp e BeYou, ossia diari che vantano un’organizzazione interna adatta a qualsiasi istituto scolastico.

Oltre ad un’ottima organizzazione interna, questi diari vantano angoli arrotondati, tantissimi adesivi originali e un layout unico, con caratteri colorati e non troppo grandi da occupare lo spazio dedicato alla scrittura. A prescindere dal modello, potrete poi fare affidamento ad una copertina resistente, nonché a svariati formati. Nonostante la scelta sia limitata alle soluzioni di LevelUp e BeYou, avrete modo di scegliere una vasta gamma di stile, ognuno in grado di esaltare la vostra creatività. Il diario LevelUp, ad esempio, sarà particolarmente adatto per gli amanti dei videogiochi.

Ciò detto, vi lasciamo in calce i modelli che riteniamo più gettonati, anche se sarebbe preferibile che visitiate la pagina ufficiale per scoprire tutte le offerte. Inoltre, vi invitiamo a dare un’occhiata al nostro articolo dedicato ai migliori diari per la scuola, dopodiché non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!