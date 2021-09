Diari per la scuola | I migliori per l’anno 2021/2022

Settembre è sinonimo di scuola. In queste settimane, infatti, milioni di studenti torneranno a sedersi tra i banchi di scuola e, tra i prodotti di cancelleria più importanti da avere, il diario si colloca sicuramente ai primi posti. Come saprete, quest’ultimo è fondamentale non solo per annotare i compiti da svolgere a casa e i vari impegni, ma anche per controllare rapidamente qual è la materia e il relativo orario che si andrà a studiare in un preciso giorno della settimana.

Un diario è rigorosamente personale, al punto che una persona potrebbe riuscire a capire la vostra personalità, soprattutto se ha accesso ai vostri disegni, pensieri personali e ad eventuali aneddoti che vi siete salvati. Proprio per questo motivo esistono svariati tipi di diari per la scuola ma, ovviamente, non tutti offrono la stessa organizzazione e praticità, ed ecco perché abbiamo creato una guida che vi permetta di avere davanti, e successivamente comprare, i migliori diari per la scuola.

Sebbene siamo consapevoli che la scelta del diario si basa tantissimo sull’estetica, noi ci siamo concentrati nel selezionare quelli che assicurano un’ottima organizzazione interna e un layout capace di lasciare il giusto spazio dove scrivere le proprie note della giornata. La campanella sta per suonare, quindi non indugiate oltre e date subito un’occhiata alle nostre proposte, ricordandovi poi che nella nostra sezione dedicata al Back to School troverete le migliori offerte sugli articoli per la scuola.

I migliori diari per la scuola

ScuolaZoo Limited Edition

I diari di ScuolaZoo sono i preferiti di molti studenti e il motivo è piuttosto semplice, dato che sono realizzati con materiali resistenti e, spesso, dispongono di un numero di pagine che vanno oltre il classico periodo dell’anno scolastico. È il caso del modello da noi segnalato, che vanta ben 360 pagine e viene prodotto in edizione limitata. La copertina è a tema spaziale e rappresenta un’astronauta in volo nello spazio che sembra salutare una navicella aliena nelle immediate vicinanze. Un’immagine davvero bella e che potrebbe aprire la mente dello studente prima di iniziare le lezioni. Questo diario, inoltre, vi permetterà di completare numerose sfide in classe e all’interno ci sono bigliettini di matematica, fisica, chimica e inglese per “ripassare” e tenere a mente le cose più importanti.

Rimanendo a tema ScuolaZoo, il modello Insane è sicuramente un altro diario da prendere in considerazione per l’anno scolastico 2021/2022. Come dice la parola, si tratta di un diario pazzo, con al suo interno tantissimi meme e adesivi divertentissimi, tra cui spicca quello relativo a “Signora i limoni” che ha fatto ridere milioni di utenti di internet. Si tratta poi di un diario completo, con una sezione dedicata alle interrogazioni e assenze, sfide giornaliere da completare e parole da colorare.

Grupo Erik Cosmic Girls

Se cercate un diario in grado di offrire contenuti extra, il nostro consiglio è quello di prendere in considerazione il Grupo Erik Cosmic Girls. Oltre ad un layout giornaliero ottimizzato e ricco di colori, questo modello presenta infatti dettagli che lo rendono unico e inimitabile, come la presenza di un righello, che potrete usare come segnalibro, e la tasca espandibile nella parte posteriore. A differenza degli altri, questo presenta una rilegatura a spirale e una chiusura con fascia elastica per mantenere al sicuro le pagine. Senza dubbio un ottimo alleato per affrontare le intense giornate scolastiche.

Me contro Te

Potevamo lasciare insoddisfatti i piccoli fan di Luì e Sofì senza mettere in questa selezione il diario dei Me contro Te? Assolutamente no, ed ecco infatti un prodotto pensato per tutti i bambini amanti dei video della simpatica coppia di YouTuber, che in questo coloratissimo diario dalla copertina rigida hanno anche inserito tanti loro giochi e foto. Le pagine sono spaziose, colorate, con scritte grandi e molto leggibili, con i quadretti ad aiutare nella scrittura e senza disegni ad ogni pagina, così da non distrarre eccessivamente gli studenti più piccoli. Non si può essere fan dei Me contro Te e non avere questo incredibile diario!

ScuolaZoo Maturando

Se per voi l’anno scolastico 2021/2022 equivale a quello della maturità, allora non potete perdervi il Maturando di ScuolaZoo, dal momento che le pagine e gli interni sono dedicate tutte alla maturità. Ad ogni modo, non mancano adesivi strafighi e meme divertenti, sempre orientati alla maturità. Inoltre, ad attendervi ci saranno giochi su vero o falso riguardanti gli argomenti tipici dell’ultimo anno delle superiori e tanti altri giochi. Da citare poi l’oroscopo e il test orientamento, utile per coloro che intendono poi proseguire gli studi.

Comix

Dopo aver conquistato generazioni di studenti, il diario Comix rimane ancora oggi uno dei preferiti degli studenti, non solo grazie alle sue ben 576 pagine, ma anche alla copertina rigida, sulla quale vengono stampate brevi frasi capaci di farvi ridere a crepapelle. Ovviamente ha tutte le sezioni dedicate per permettervi di salvare gli orari delle lezioni e, dato che parliamo di un prodotto Comix, non sarà raro trovare messaggi divertenti anche tra le pagine del diario. Insomma, un diario adatto per coloro che amano gli umori pungenti di Comix.

Harry Potter

Preparatevi a trascorrere tutto il periodo scolastico più magico del normale con questo incredibile diario ispirato alla saga di Harry Potter! Troverete anche altri personaggi della saga come Hermione, Voldemort oppure l’elfo Dobby, rappresentati sopra degli sticker molto colorati, e poi numerosi spazi extra dedicati alla pianificazione delle attività, un pratico righello-segnalibro ed una tasca espandibile. Con le sue incredibili illustrazioni a colori, questo diario presenta una copertina morbida e resistente, con una rilegatura a spirale che permette una massima flessibilità ed una chiusura tramite una fascia elastica per mantenere al sicuro le pagine.

Amici Cucciolotti

Se siete amanti degli animali, questo è il diario adatto a voi! Nelle sue pagine colorate e caratterizzate da quadretti a destra e righe a sinistra, troverete le simpatiche strisciolotte, tanti fumetti divertenti con vari cucciolotti come protagonisti, ed è possibile poi giocare assieme ai vari personaggi per vivere nuove incredibili avventure. Disponibile in una colorazione unica, questo diario dispone di 320 pagine ed è ovviamente adatto per i più piccoli.

Lyon F.to

Numerosi sono i diari che godono di un’ottima organizzazione interna e tra questi spicca anche quello di Lyon, il quale però è il più costoso di tutti. Il prezzo elevato è giustificato però dalla presenza di una penna di colore casuale e da un cubo di rubik sotto forma di portachiave, che vi terrà la mente sempre occupata. I materiali con cui è realizzato sono ottimi e vale la pena citare la copertina imbottita, mentre le dimensioni sono standard, ossia 18 x 13cm.

Come scegliere il diario per la scuola

Abbiamo capito che il diario è uno degli oggetti indispensabili per la vita scolastica di ogni studente, poiché permette di annotare i compiti e fare altro. Scegliere un diario all’apparenza può sembrare un’operazione semplice. Tuttavia, al fine di fare un buon acquisto, abbiamo pensato di esaminare quelle che sono alcune delle caratteristiche principali che vi potranno orientare meglio nella scelta.

Organizzazione interna

Dal momento che un diario per la scuola viene usato principalmente per appuntarsi gli argomenti da studiare per i giorni seguenti, il modo in cui si presentano le pagine è fondamentale. Avere un’ottima organizzazione interna, infatti, vi permetterà di accedere rapidamente alla pagina che state cercando. Un altro fattore che cammina a braccetto con l’organizzazione interna è il layout, il quale deve essere sì bello da vedere con tante immagini e caratteri colorati, ma non al punto da occupare mezza pagina, andando a limitare lo spazio riservato allo scrivere. Grazie alle immagini di anteprima, quasi sempre potete controllare alcune pagine interne e verificare che non ci siano i problemi citati pocanzi. Rimanendo a tema organizzativo, su un diario per la scuola non può mancare una sezione dedicata all’orario delle lezioni, divisa da quello provvisorio e definitivo.

Materiali

Il diario lo si userà tutti i giorni e dovrà durare un’intero anno, motivo per cui è bene affidarsi ad uno che dispone di una copertina resistente, nonché una carta dalla grammatura spessa, utile anche per evitare che si formino le fastidiose “orecchie” ai bordi della pagina. La presenza di elastici è ben accetta, dal momento che vi aiuteranno a proteggere meglio le singole pagine o impedire che il diario si apra accidentalmente in cartella.

Contenuti extra

Un diario non deve necessariamente limitarsi ad aiutare lo studente a ricordarsi le materie da studiare, anzi. I diari più noti, infatti, vantano grafiche, adesivi e meme che vi permetteranno di strapparvi un sorriso, magari dopo di un’interrogazione andata male. Queste soluzioni vi permetteranno senz’altro di iniziare la giornata in modo positivo, anche se, quando si tratta di scuola, siamo sicuri che ben pochi saranno felici di sedersi tra i banchi.