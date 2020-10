Disponibili le nuove offerte TIM Super Fibra con attivazione online!

Se siete alla ricerca di un’offerta che possa includere la velocità della fibra con i contenuti di Netflix, Disney+ oppure il calcio di DAZN, siete finiti nella giusta news! Infatti sullo store di TIM sono cominciate delle nuovissime occasioni esclusive per l’online, con prezzi super convenienti che vi permetteranno di avere tutto quello che cercate e molto altro di più!

Per poter attivare queste offerte non dovrete far altro che andare sulla pagina dedicata, scegliere il piano più in linea con le vostre esigenze e nell’arco di pochi minuti avrete completato l’attivazione. Successivamente riceverete il modem a casa vostra, senza costi aggiuntivi, e nel frattempo potrete consultare il vostro assistente personale per chiarire qualsiasi dubbio sull’iniziativa.

Le possibilità di offerte disponibili sono la Base, la Super Wi-Fi e la Super Wi-Fi TV, dove la prima include il passaggio alla fibra fino ad 1 Giga, un modem TIM Hub con tanto di Wi-Fi 6 installata, un abbonamento ai servizi di TIMVision e chiamate illimitate verso tutti ad appena 29,00€ al mese. L’offerta TIM Super Wi-Fi invece, oltre a quanto previsto nel pacchetto base, aggiunge un Wi-Fi certificato che protegge tutti i dispositivi connessi, tutte le opzioni di Parental Control e molte impostazioni di navigazione sicura, il tutto per 35,90€ al mese. L’ultima offerta, TIM Super Wi-Fi TV, è quella più completa che permette di ampliare incredibilmente la quantità di contenuti multimediali, andando ad aggiungere a tutte le funzioni presenti nel Super Wi-Fi anche Disney+, Netflix, TimVision Plus ed un dispositivo TIMVision Box, pagando 49,90€ al mese.

Queste nuove offerte di TIM includono nel prezzo molte feature utili per la sicurezza di internet, una quantità incredibile di contenuti multimediali, oltre alla velocità fornita dalla fibra, però il nostro consiglio è sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione per poterla analizzare al meglio tutti i dettagli.

