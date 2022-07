L’estate, si sa, è sinonimo di allegria e spensieratezza, oltre che di relax e feste con gli amici. Ma come coniugare tutto questo in un videogame che, magari, si avrà anche la voglia di portare con sé in vacanza?

A nostro parere non c’è risposta migliore del chiassoso e divertentissimo WarioWare: Get It Together!, un titolo per Nintendo Switch (la console per eccellenza per i propri viaggi) che unisce divertimento spensierato al gioco in compagnia, sia online che soprattutto offline, visto il numero esagerato di minigame proposti da questa nuova “incursione” di Wario nel mondo dei videogame.

Venduto a prezzo scontato da Amazon proprio in queste ore, e pertanto acquistabile a soli 37,99€, contro i 49,99€ del prezzo originale, WarioWare: Get It Together! è un titolo leggero e divertente, pensato appositamente per essere giocato in compagnia, all’insegna di sfide competitive e cooperative.

Si tratta, in sostanza, di un efficace party game, ma nello stile di Wario, istrionica e strampalata nemesi di Mario, e nel tempo “specializzatosi” in videogame fuori di testa, e dallo stile scanzonato e provocatorio. In tal senso, WarioWare: Get It Together! non vi lascerà affatto delusi, grazie ai suoi oltre 200 minigame che vanno dal rubare gelati allo strappare i peli dalle ascelle di una statua, nel segno di quell’irriverenza che, da sempre, caratterizza il personaggio Nintendo.

Ispirandosi persino a perle Nintendo come Animal Crossing e Luigi’s Mansion, WarioWare: Get It Together! è un titolo divertente e dinamico, perfetto per partite lunghe o brevi con gli amici, ed in tal senso è un acquisto ideale per animare le proprie vacanze in compagnia!

Per questo, non ci resta altro che invitarvi ad acquistare subito questo sfizioso e chiassoso gioco per Switch, suggerendovi di visitare subito la pagina Amazon dedicata alla promo, così da completare il vostro acquisto prima che il prezzo del gioco torni alle origini o, peggio, vada esaurito!

Prima di ciò, tuttavia, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!