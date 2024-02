Vuoi fare il DJ alle feste? Ora puoi per un prezzo RIBASSATO

Per gli amanti della musica e del mixing, l'Hercules DJControl Mix Blue Edition è ora disponibile in esclusiva su Amazon a soli 74,99€, anziché 99,99€, garantendovi un risparmio del 25%. Questo controller DJ wireless Bluetooth è compatibile con smartphone Android e iPhone, nonché con tablet Android e iPad, offrendovi la libertà di mixare senza limiti. Approfittate di questa offerta esclusiva Amazon per portare le vostre performance DJ a nuove vette di creatività e professionalità.

Controller DJ Wireless Bluetooth per Smartphone, chi dovrebbe acquistarlo?

Per coloro che si avventurano nel mondo dei DJ o desiderano un'opzione leggera e trasportabile per intrattenere amici e parenti, questo controller è una scelta consigliata. Dotato di un supporto pieghevole da tavolo, si adatta a diversi dispositivi portatili. Con il monitoraggio delle tracce tramite un cavo splitter incluso, è possibile ascoltare il mix in cuffia, garantendo un controllo preciso delle tracce in riproduzione.

Coloro che optano per questo controller hanno la possibilità di sfruttare funzionalità fondamentali per il mixaggio, come cue point, campionature, effetti e loop. Inoltre, il divertimento è assicurato grazie alle 4 playlist SoundCloud, che includono 20 brani eccezionali disponibili gratuitamente e senza necessità di accesso tramite credenziali. Consigliato per chi desidera un facile accesso al mondo del DJing con un dispositivo tutto-in-uno conveniente e intuitivo.

Questo controller unisce facilità d'uso, portabilità e funzionalità avanzate ad un prezzo accessibile di 74,99€, significativamente inferiore al prezzo originale di 99,99€. Si distingue per la sua capacità di offrire un'esperienza di mixaggio completa e divertente senza la necessità di attrezzature ingombranti o complesse, rendendolo ideale sia per i principianti che per i DJ più esperti alla ricerca di una soluzione pratica per le esibizioni o la pratica personale.

