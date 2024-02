La privacy dei messaggi è un diritto umano, dice la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha sostenuto la sacralità della crittografia end-to-end, sottolineando che l'indebolimento di tali misure di sicurezza potrebbe rappresentare una minaccia significativa per i diritti umani. La sentenza contesta le recenti proposte della Commissione Europea di imporre l'uso di backdoor nei servizi di messaggistica, una mossa apparentemente volta a facilitare l'accesso ai messaggi degli utenti da parte delle forze dell'ordine.

Il verdetto della CEDU deriva da un caso che coinvolge il Servizio di sicurezza federale russo (FSS) e la popolare app di messaggistica Telegram. Nel 2017, l'FSS ha chiesto l'accesso ai messaggi criptati su Telegram per combattere il terrorismo. Telegram ha opposto resistenza, sostenendo che la creazione di una backdoor per un utente avrebbe compromesso la privacy di tutti i suoi utenti.

La decisione della corte sottolinea il delicato equilibrio tra le preoccupazioni per la sicurezza nazionale e i diritti individuali alla privacy. Mentre il governo russo ha sostenuto che tali misure sono essenziali per combattere il terrorismo, i sostenitori della privacy, supportati da rapporti internazionali, hanno affermato che la minaccia di una sorveglianza di massa potrebbe violare i diritti umani fondamentali.

Gli esperti di privacy, come Martin Husovec, professore di diritto coinvolto nella redazione di testimonianze per l'Istituto europeo della società dell'informazione (EISI), hanno espresso soddisfazione per la sentenza. Husovec ha sottolineato che la Corte ha riconosciuto l'importanza della crittografia e ha denunciato l'indebolimento imposto dallo Stato come una forma di sorveglianza indiscriminata che colpisce la privacy di tutti.

Nei suoi rapporti, l'ONU ha sottolineato come la crittografia sia fondamentale per salvaguardare diritti quali la libertà di espressione e la privacy. Ha sottolineato il dilemma che i governi devono affrontare per bilanciare la necessità di combattere crimini come il terrorismo e proteggere le popolazioni vulnerabili dalla sorveglianza di massa e dai crimini informatici.

La sentenza della CEDU potrebbe avere profonde implicazioni per le proposte legislative dell'UE volte a indebolire la crittografia a fini di applicazione della legge. Husovec ha suggerito che se la Corte di giustizia dell'Unione europea si allineerà a questa decisione, i legislatori potrebbero dover fare concessioni sostanziali durante i prossimi negoziati per garantire che le norme proposte non vengano invalidate.

Mentre il dibattito sulla crittografia continua, il verdetto della CEDU segnala un messaggio chiaro: la protezione della riservatezza delle comunicazioni è fondamentale e qualsiasi misura che comprometta questo diritto fondamentale deve essere attentamente esaminata. La sentenza stabilisce un precedente per salvaguardare il delicato equilibrio tra imperativi di sicurezza e privacy individuale nell'era digitale.