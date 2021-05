Dondoli da giardino | I migliori del 2021

Adesso che anche maggio è arrivato, il piacere che si prova passando del tempo all’aria aperta è sempre maggiore, e per cercare di venire incontro a questa necessità crescente abbiamo pensato di realizzare una nuova guida dedicata all‘arredo da esterni, e che stavolta prende in esame i dondoli da giardino.

Nei giorni scorsi vi abbiamo già parlato di coperture con gli ombrelloni ed i gazebo, ma questa volta vogliamo dedicarci ad uno strumento che vi permetterà di rilassarvi mentre siete riparati, di dondolarvi e persino, in alcuni casi, anche di trasformare il dondolo in un comodo letto da esterno. I dondoli infatti sono un elemento d’arredo molto versatile, che riesce, nella sua semplicità, a svolgere numerose funzioni e rendere ancora più vivibile e apprezzato il proprio giardino. E per cercare di rispettare questa versatilità che noi in questa selezione abbiamo scelto i modelli più ricercati sul mercato, con soluzioni che partono da poco più di 100€ fino ad arrivare a quelle più elaborate, con tavoli, zanzariere e tanti altri confort.

Insomma, non vogliamo farvi perdere ulterior tempo, quindi vi lasciamo alla nostra guida sui migliori dondoli da giardino nella speranza che riusciate a trovare quello perfetto in base alle vostre esigenze.

I migliori dondoli da giardino

Dondolo 3 posti in acciaio

Cominciamo la nostra selezione di dondoli con questo modello che a poco più di 100€ vi permette di avere una struttura stabile e robusta, capace di sostenere fino a 200 kg nella seduta. Per mantenere la struttura il più possibile comoda, la seduta in acciaio è rivestita con una copertura sfoderabile in poliestere colorata in pieno stile vintage, e con morbidi cuscini imbottiti. Infine, per evitare di fare danni sulla pavimentazione e per una maggiore stabilità, sulle gambe sono presenti degli speciali piedini antiscivolo, rivestiti da un materiale che protegge anche dalla formazione della ruggine.

Dondolo con seduta in metallo

Se state cercando un dondolo piccolo e compatto, capace di sopportare una maggior quantità di peso, questo particolare modello con seduta in metallo è quello che farà per voi. È infatti realizzato con un metallo resistente alla ruggine, facile da pulire ma in grado di sostenere fino a 240 kg di carico massimo, ma la sua altra particolarità sta nel fatto che, al posto del tipico cuscino imbottito, questo dondolo è composto da una seduta in metallo, così da accelerare le fasi di pulizia. Nonostante questa scelta che può sembrare spartana, questo modello rimane estremamente comodo, perfetto per passare momenti all’aria aperta in pieno comfort.

Dondolo in legno

Prima opzione in legno della nostra selezione, questo dondolo in legno rappresenta il perfetto mix fra tradizione ed innovazione, mantenendo uno stile ricercato ed elegante, capace di adattarsi a molte tipologie di giardini. Nonostante la sua semplice struttura in legno, questo modello riesce a sostenere fino a 370 kg di carico massimo, grazie anche all’impiego di un sistema di spesse catene che dalla tettoia arrivano a sostenere la seduta. Infine, per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici, il legno di questo dondolo da giardino è stato laccato con vernice eco friendly, secondo le norme FSC.

Dondolo con zanzariera

Stanchi di stare all’aria aperta e di essere infastiditi da zanzare o altri insetti? Allora questo dondolo è il prodotto che state cercando, perfetto per 3 persone, con un comodo cuscino imbottito ma soprattutto con una zanzariera che permette di avvolgere tutta la struttura. La zanzariera poi, che ha una pratica apertura frontale tramite due cerniere, può esser comodamente raccolta ai 4 angoli tramite le pratiche chiusure, mentre il tettuccio in poliestere è resistente all’acqua e permette un’ottima circolazione dell’aria. Anche in quanto a stabilità, questo dondolo risulta molto solido grazie alla sua particolare forma piramidale, mentre la seduta ha una robusta molla che garantisce un piacevole feedback di movimento perenne.

Dondolo con sedute separate

Con la sua modalità di duplice seduta separata, questo dondolo è sicuramente la scelta più particolare della nostra selezione. Le due sedute separate, ognuna dotata di proprio parasole e cuscino imbottito, è in grado di sostenere fino a 110kg di peso, ma soprattutto, per un maggior comfort ai lati sono presenti due pratici vassoi porta oggetti. L’intera struttura è stabile ed ergonomica, ed infatti riesce ad adattarsi alla perfezione alla curvatura del copro umano a riposo, e per evitare di scivolare anche sulle superfici più lisce, alla base di ogni gamba sono presenti dei piedini antiscivolo in plastica, resistenti all’acqua e alla ruggine.

Dondolo con tavolini

Pratico e capiente, questo dondolo da giardino a 3 posti è la soluzione perfetta per rilassarsi in modo confortevole, infatti, oltre al tettuccio che può esser facilmente regolato secondo le proprie esigenze, ai lati sono presenti due piani che fungono da tavoli rotondi, in vetro temperato realizzato con un design che riproduce le increspature dell’acqua. I vari attacchi di questo dondolo sono rinforzati, per una maggior compattezza della struttura, che infatti riesce a sostenere fino a 300 kg di peso sulla seduta.

Dondolo con gazebo

L’ultimo elemento di questa selezione non poteva che essere l’incredibile gazebo a dondolo. Questo design 3 in 1 vi permetterà di avere un dondolo, un lettino e un gazebo con lo stesso acquisto. Oltre al tetto realizzato su 2 livelli per agevolare la circolazione dell’aria, questo gazebo ha una struttura stabile, con 4 gambe in solido metallo, e perfino sistema di blocco per fissare il dondolo. La seduta invece, arricchita da cuscino e schienale, include anche un sistema di cuscini, è comoda e riesce ad ospitare 3 persone, fino ad un massimo di 320 kg. Infine vi segnaliamo che questo dondolo è dotato di tende con zanzariera, che vi permetteranno di vivere al meglio i momenti di relax all’aperto senza pensare agli eventuali insetti.

Come scegliere il miglior dondolo per giardino

Ora che vi abbiamo proposto i migliori dondoli da giardino, è giunto il momento di elencarvi quelli che sono i fattori essenziali per voi nella scelta del vostro prodotto.

Dimensioni

Anche in questo caso è bene tenere a mente le dimensioni del proprio giardino quando si compra un dondolo. Solo successivamente vi consigliamo di pensare al numero massimo di persone che possono accogliere, anche se in media i dondoli sono quasi sempre per 2 o 3 persone. Ad ogni modo non basatevi solo sul “seduta a due posti”, è infatti bene studiare le dimensioni al cm, per evitare spiacevoli sorprese.

Materiali

Ovviamente, come tutti gli arredi da giardino, anche per quanto riguarda i dondoli sono disponibili in vari materiali, che però oltre a variare molto nel prezzo, influiscono anche sulla qualità. Infatti i dondoli in plastica esistono, ma per la loro fragilità si consigliano altri materiali alternativi come il metallo o il legno, decisamente più resistenti e più belli da vedere esteticamente.

Tettuccio

Elemento essenziale per gustarsi il relax all’ombra, il tettuccio parasole può esser realizzato in tessuto o in qualsiasi materiale che possa proteggere l’utilizzatore da sole, pioggia o altre intemperie. Feature aggiuntiva dei prodotti di fascia medio/alta è poi la possibilità di orientare il parasole, così da avere una copertura totale, anche quando il sole è particolarmente inclinato.

Portata massima

Con questo valore si intente generalmente il peso massimo che riesce a sostenere la seduta della struttura prima di danneggiarsi o provocare spiacevoli incidenti. I fattori che influiscono sul variare di questo elemento sono la quantità di sedute ma soprattuto la composizione di un dondolo, infatti un dondolo in plastica avrà una portata molto inferiore a quella che potrà mai avere un prodotto realizzato in acciaio.

Seduta

Come avrete notato, anche nella nostra selezione vi abbiamo sottoposto alcuni elementi senza al seduta imbottita, devi veri e dondoli in ferro perfetti da pulire ma che mantengono alti il livello di comfort. Infatti i cuscini imbottiti, oltre a sporcarsi necessitano di manutenzione per non stare troppo al sole i giorno e soprattutto si sporcano molto più facilmente, quindi valutate bene di quale opzione avete bisogno.

Piedini antiscivolo

Potevamo esprimere con Stabilità questo punto, ma abbiamo preferito di dare risalto ai veri artefici che mantengono stabile un dondolo, nonostante il moto degli occupanti ed il suo peso. Infatti i piedini antiscivolo, ossia delle coperture in gomma applicate all’estremità dei dondoli, permettono alla struttura di non scivolare o muoversi, e rimane quindi ancorata alla superficie su cui è posata la struttura.

Accessori

Ultimo, ma essenziale fattore determinante per la scelta di un dondolo da giardino è la presenza di accessori, e noi in questo grande insieme vogliamo riferirci a strumenti come una zanzariera integrata, la presenza di tavolini sui braccioli o persino tasche porta oggetti posizionate in prossimità delle imbottitura. Insomma, tutte quelle che cose che rendono unico un tipo specifico di dondolo, e che si rivelano perfette per le vostre esigenze.