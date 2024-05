Mouse da gaming senza fili? Lo SPETTACOLARE Corsair Darkstar è in sconto del 25%!

Continuano le imperdibili offerte della Amazon Gaming Week, con offerte che, come vi stiamo raccontando, non riguardano i soli tanti ottimi videogiochi in sconto, ma anche tantissime periferiche da gioco, vendute dallo store a prezzi a dir poco concorrenziali! Un'occasione ottima, dunque, per quei gamer che hanno un tremendo bisogno di aggiornare le proprie postazioni di gioco, magari con tastiere o mouse degni di questo nome, ed in tal senso un'ottima occasione potrebbe essere quella relativa all'acquisto dell'ottimo mouse da gaming wireless Corsair Darkstar, che dal prezzo originale di oltre 170 euro, è ora in sconto sullo store a soli 129,99€, con un succoso sconto del 25%! Un bell'affare, specie perché parliamo di un accessorio da veri pro!

Mouse da gaming wireless Corsair Darkstar, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse da gaming wireless Corsair Darkstar è l'ideale per qualsiasi tipologia di giocatori, anche se offre il meglio di sé quando utilizzato in ambito MMO e FPS, dove serve una precisione impeccabile, qui garantita da un puntatore da 26.000 DPI, che offre un tracking ultra-preciso, essenziale per chi cerca una prestazione impeccabile in game. Inoltre, questo mouse senza fili dispone anche di ben 15 pulsanti completamente programmabili, incluso un gruppo di sei pulsanti laterali unici e facilmente raggiungibili, utili per l'impostazione di macro che consentano al giocatore di assegnare e utilizzare comandi rapidi, incantesimi o abilità con estrema facilità, incrementando notevolmente l'efficienza in gioco.

Disegnato con linee ergonomiche e morbide, e con un'area texturizzata dedicata al grip del pollice, questo mouse è pensato per minimizzare l'affaticamento della mano, permettendo di giocare per ore senza problemi, e senza gravare troppo su muscoli e articolazioni di polso e mano.

Infine, come detto in apertura, parliamo di un mouse wireless, con connessione ultraveloce SLIPSTREAM e possibilità di personalizzazione tramite il software CORSAIR iCUE, che include sia la regolazione dei DPI che l'illuminazione RGB, rendendo questo mouse non solo comodissimo da utilizzare, ma anche bellissimo da vedere ed ampiamente personalizzabile!

Venduto com'è ad un prezzo scontatissimo e progettato per garantire prestazioni professionali, il mouse da gaming wireless Corsair Darkstar è, in sintesi, una scelta d'acquisto davvero azzeccata per qualsiasi giocatore in cerca di un notevole "power up" per la propria postazione di gioco. Per questo, ma anche e soprattutto perché siamo in chiusura della Amazon Gaming Week, vi suggeriremmo caldamente di acquistarlo subito, provvedendo a metterlo nel carrello prima che esso vada esaurito!

