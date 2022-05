I Fresh Sales eDays di eBay sono attualmente il modo migliore per risparmiare sui vostri acquisti online, pertanto è giunto il momento di approfondire quella che è una promozione che sta mettendo in seria difficoltà tutta la concorrenza, grazie a una serie di super sconti garantiti da un coupon che abbasserà di un ulteriore 15% i prezzi già scontati, per un risparmio extra totale di 200 euro.

Come riportato nel nostro articolo principale, i prodotti coinvolti sono numerosi e includono grandi marchi del calibro di Dyson. In questa occasione vi segnaleremo proprio un prodotto della nota azienda di elettrodomestici che, grazie alle offerte eBay, potrà essere acquistato a un prezzo super. Parliamo di Dyson Pure Cool Link, uno dei purificatori d’aria appartenenti alla vasta gamma prodotti del marchio, nonché tra i migliori disponibili sul mercato. Il prezzo originale di 449,00€ scenderà a soli 278,80€ una volta applicato il coupon “MENO15EDAYS“, facendo sì che possiate acquistare questo purificatore d’aria al prezzo più basso di sempre, con una differenza di risparmio davvero notevole rispetto agli altri store, dove il prezzo d’acquisto supera abbondantemente i 300 euro.

Dyson Pure Cool Link è un prodotto unico nel suo genere, dal momento che condivide alcune delle tecnologie più sofisticate solo con altri modelli del brand. Quella che salta all’occhio è la Air Multiplier, che permette all’elettrodomestico non solo di purificare l’aria in maniera ottimale, ma anche di avere un design elegante in grado di abbinarsi al resto dell’arredamento.

La purificazione dell’aria sarà garantita poi dall’utilizzo di filtri HEPA in vetro a 360°, che tratterranno le particelle grandi fino a 0,1 micron, ossia quasi il 100% di quelle che respiriamo quotidianamente. Il monitoraggio della qualità dell’aria avverrà in maniera automatica, ma potrete comunque impostare l’elettrodomestico affinché si spenga automaticamente a intervalli prefissati tra 15 minuti e 9 ore. Lo stesso monitoraggio potrete effettuarlo da remoto tramite l’app dedicata Dyson Link, attraverso la quale potrete anche gestire le varie funzioni del purificatore.

Se avete una casa grande è un motivo in più per acquistare il Dyson Pure Cool Link, dato che sarà capace di diffondere oltre 290 litri d’aria al secondo, purificando rapidamente anche gli ambienti più grandi. Il prodotto, infine, vi avviserà quando sarà arrivato il momento di sostituire i filtri HEPA e a carboni, dandovi così la possibilità di tenerlo sempre in ottimo stato, che si tradurrà ovviamente in una purificazione dell’aria sempre efficace.

Ribadiamo che questa promozione è davvero eccezionale e vi permetterà di acquistare a prezzi molto convenienti tantissimi prodotti di qualità, come lo è il Dyson Pure Cool Link citato pocanzi. Dato lo sconto così elevato, è facile che le unità disponibili vadano a esaurirsi rapidamente, quindi non indugiate troppo e recatevi subito sulla pagina dedicata per completare l’acquisto.

