Se siete alla ricerca di ottimi prodotti in ambito cosmesi, vi consigliamo caldamente di cogliere al volo le numerose offerte disponibili sullo store Douglas. Il sito ha infatti creato una sezione chiamata Hey, Beauty Lover in cui potrete trovare moltissimi articoli in ribasso fino al 30% e molti altri da scontare del 20% o del 25% grazie a dei semplici coupon!

Il codice sconto LOVER20 andrà utilizzato nel caso abbiate deciso di acquistare per un totale inferiore ai 69€ mentre LOVER25 potrà essere applicato solamente spendendo da un minimo di 69€ in su, ma siamo certi che saprete come raggiungerli! Sul sito ci sono moltissime sezioni aderenti alla promozione, da quella dedicata a trattamenti per il viso e sieri fino a rossetti e liquid Lipstick a marchio Givenchy, Clinique, Gucci e molto altro ancora. Una volta messi tutti gli acquisti nel vostro carrello, dovrete solo copiare e incollare il coupon giusto nel box apposito e, in pochissimi minuti, avrete terminato i vostri acquisti nella massima convenienza!

Douglas è tra le profumerie più conosciute nel campo della cosmetica, ed è fornita di oltre 400 marchi differenti, per tutte le tipologie di budget. La sezione dedicata ai trattamenti per il viso vi permette di scegliere il prodotto perfetto per voi con la massima attenzione, proponendo lozioni adatte a pelli super delicate, pelli miste/grasse oppure particolarmente grasse e con fastidiose imperfezioni. Nel caso foste alla ricerca di una crema viso idratante, rinfrescante ma non oleosa, vi consigliamo di dare uno sguardo alla Dayly Greens Oil-Free Gel da 50ml disponibile a 43,99€ senza aver applicato l’apposito coupon.

Si tratta di un prodotto in gel da utilizzare quotidianamente, perfetto per chi deve contrastare una grande produzione di sebo grazie alla mancanza di olio e silicone al suo interno. La Dayly Greens Oil-Free Gel è pensata per rimpolpare la vostra pelle al punto giusto, evitando di stimolare il sebo. Inoltre, la formula vegana e cruelty-free del marchio Farmace Beauty Creme vi assicura anche un’alta presenza di acido ialuronico e un’ottima miscela di fitonutrienti pensati per restringere i pori e ridurre il sudore che si accumula naturalmente sulla vostra cute.

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Douglas dedicata.

N.B. Ricorda di inserire uno dei coupon LOVER20 o LOVER25 nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

