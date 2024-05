Da oggi potete trasformare il vostro Raspberry PI in un PC da gaming ultracompatto

Il Pironman 5 è un case per Raspberry Pi progettato per trasformare il celebre mini computer in un PC da gaming compatto e funzionale. Destinato principalmente al Raspberry Pi 4, questo case si distingue per un design robusto, realizzato con una struttura in alluminio e pannelli laterali in acrilico trasparente che permettono di vedere l'interno del dispositivo.

Tra le caratteristiche principali del Pironman si trovano un display OLED da 0.96 pollici, un sistema di raffreddamento a torre con tubi di rame da 5 mm, una ventola RGB, una striscia LED RGB, un pulsante di accensione e un ricevitore IR per il controllo remoto.

Un elemento chiave del Pironman è lo slot SATA M.2 per SSD, che consente di espandere la capacità di storage del Raspberry Pi. Tuttavia, è importante notare che questo slot supporta solo SSD SATA e non NVMe, e l'utilizzo dello slot occupa una delle porte USB 3.0 del Raspberry Pi.

Sunfounder

L'assemblaggio del case Pironman richiede tempo e precisione. Il processo include 24 passaggi che comprendono l'installazione di vari cavi a nastro e supporti distanziatori, necessitando di montare con attenzione molti componenti per garantire il corretto funzionamento del case.

Nonostante la complessità, il risultato finale è un case elegante che ricorda un mini PC tower, anche se con un aspetto leggermente artigianale.

Una volta assemblato e configurato correttamente, il Pironman offre funzionalità avanzate. Queste includono la gestione della temperatura, il monitoraggio delle prestazioni tramite il display OLED e l'illuminazione RGB, tutte controllabili tramite software specifici installati sul Raspberry Pi.

Inoltre, il supporto per SSD rende questo case una soluzione versatile, adatta sia per l'uso quotidiano che per applicazioni più specifiche come il gaming leggero.

In conclusione, il Pironman 5 rappresenta un ottimo esempio di come un Raspberry Pi possa essere trasformato in un dispositivo più potente e versatile grazie a un case ben progettato e ricco di funzionalità.

Questo case non solo migliora le capacità hardware del Raspberry Pi, ma aggiunge anche un tocco estetico e pratico che lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni.