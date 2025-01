Dove vedere in streaming la partita di Sinner agli Australian Open 2025

Il momento tanto atteso sta per arrivare: Jannik Sinner esordirà agli Australian Open 2025 lunedì 13 gennaio. Il giovane talento altoatesino, campione in carica, affronterà il cileno Nicolas Jarry in quello che si preannuncia essere un incontro di grande intensità. Sebbene l'orario dell'incontro non sia ancora stato ufficializzato al momento della nostra scrittura, l'appuntamento è fissato sulla prestigiosa Rod Laver Arena, lo stadio che ha visto numerosi momenti indimenticabili nel corso degli anni.

Dove vedere in streaming la partita di Sinner

Le partite dell'Australian Open 2025 sono visibili in diretta in Italia sui canali Eurosport (accessibili anche tramite Sky) e in streaming su Discovery+, NOW e Dazn.

Sinner, reduce da una stagione straordinaria, arriva in Australia con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato nel 2024, che gli ha permesso di affermarsi definitivamente come uno dei principali protagonisti del tennis mondiale. La sfida contro Jarry non sarà affatto semplice: il cileno, con il suo gioco potente e la solidità mentale, rappresenta un avversario temibile. Nonostante ciò, il campione in carica avrà tutte le carte in regola per superare il primo ostacolo e proseguire il suo cammino verso la difesa del trofeo.

La preparazione di Sinner per questo torneo è stata impeccabile, e l'italiano sembra pronto a lanciarsi alla conquista di un altro grande successo. Con il suo gioco aggressivo e la capacità di mantenere la calma anche nei momenti di maggiore pressione, Sinner ha tutte le potenzialità per ripetere l'exploit della passata edizione e continuare a consolidare il suo posto tra i top player del circuito ATP.

Per i tifosi che non vorranno perdere neanche un minuto del suo cammino a Melbourne, gli Australian Open 2025 saranno trasmessi in diretta su Eurosport, sui canali 210 e 211 di Sky, e in streaming su NOW. Con il suo talento in continua crescita, Jannik Sinner è pronto a dare il massimo e regalare emozioni al suo pubblico, puntando a un nuovo trionfo in uno dei tornei più prestigiosi del tennis mondiale.

Come vedere gli Australian Open 2025 dall'estero

Se vi trovate all'estero e desiderate seguire gli Australian Open 2025, una delle soluzioni più pratiche per accedere ai contenuti in diretta è utilizzare una delle migliori VPN. La VPN consente di "simulare" una connessione a internet da un altro paese, permettendovi di accedere ai servizi di streaming che potrebbero non essere disponibili nella vostra zona. Ecco quelle che consigliamo di più: