Drone DJI Mavic Pro Platinum a meno di 850 euro su Amazon!

Gli appassionati di droni saranno felici di sapere che Amazon ha appena messo in sconto il DJI Mavic Pro Platinum. Infatti ora è possibile acquistare il potente drone a 850,00€, ovvero con un risparmio di ben 450,00€ rispetto ai 1.299,00€ originali. Come se ciò non bastasse, la variante in promozione è la Fly More Combo, che include numerosi accessori extra, tra cui un paio di batterie aggiuntive, eliche di riserva, hub per il caricabatteria, caricabatteria da auto, ecc.

Il Drone DJI Mavic Pro Platinum è la variante aggiornata e migliorata del modello originale DJI Mavic Pro, ed offre un’autonomia migliore in grado di arrivare fino a 25/30 minuti di utilizzo ed una minore rumorosità in volo grazie all’ottimizzazione dei suoi motori interni. La fotocamera in dotazione non è rimovibile e permette di registrare video in 4K fino a 30 frame al secondo e scattare fotografie a 12 MP. La qualità è stata ulteriormente migliorata rispetto al modello standard, dato che il produttore è riuscito a rimuovere il fastidioso effetto moirè, una sorta di interferenza creata ad esempio da due griglie uguali sovrapposte con diversa angolatura. Il Mavic Pro Platinum non è l’ultimo modello prodotto da DJI, ma rimane ancora oggi uno dei migliori disponibili al momento sul mercato e riesce a battere la maggior parte della concorrenza. Per pilotare questo drone si utilizza un radiocomando wireless con display LCD integrato che si collega allo smartphone, e tutte le funzioni saranno a portata di pollice fino a che verrà mantenuta la sua distanza massima di funzionamento che è di ben 7 km.

Se siete interessati a un drone di fascia alta, affidabile, prestazionale e con tante funzioni, non potete non tenere in considerazione questa fantastica offerta. Non sappiamo quanto sia vasto il numero di articoli in stock, quindi consigliamo di aggiungerlo subito al carrello qualora siate propensi ad acquistarlo. Inoltre, non dimenticate di dare un’occhiata ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove riportiamo in tempo reale i migliori prezzi relativi a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

