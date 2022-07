Se siete alla ricerca di offerte uniche su prodotti altrettanto esclusivi, consigliamo caldamente di dare un’occhiata al Samsung Festival che, per un tempo limitato, vi permetterà di acquistare il meglio del produttore coreano, inclusi gli articoli presentati nel corso di quest’anno, a prezzi molto competitivi.

Ci teniamo a sottolineare che gran parte di queste offerte si trovano solo sullo store ufficiale Samsung, dove potrete utilizzare il coupon “FESTIVAL” per risparmiare un ulteriore 15% su una serie di prodotti. Questi includono monitor, smart TV e grandi elettrodomestici come lavatrici e frigoriferi. Avrete modo dunque di risparmiare un po’ sull’intero catalogo, anche se il nostro suggerimento è di approfittare di questa occasione per acquistare la Samsung Neo QLED QN90B da 43 pollici, che passa da 1.399,00€ a 959,65€. Il prezzo di questa smart TV è attualmente il più basso del web e si sblocca dopo aver applicato il coupon nell’apposita sezione al momento del checkout.

Da non confondere con la prima generazione Neo QLED, la QN90B è una delle migliori smart TV della gamma 2022 di Samsung. Rispetto alla precedente generazione che si fermava a 120 Hz, i nuovi Neo QLED raggiungono segnali video fino a 144 Hz, migliorando così ancor di più l’esperienza di visione, che risulterà ancora più fluida soprattutto nei contenuti ad alto refresh rate, come ad esempio i videogiochi.

La nuova gamma vanta poi un numero maggiore di reti neurali, che permettono al processore Neural Quantum 4K di analizzare in maniera ancora più approfondita la scena e i colori del contenuto che si sta guardando, regolandolo in modo tale che le immagini siano realistiche come mai prima d’ora. A testimoniare il miglioramento della qualità del pannello vi è poi la scala di grigio, spesso utilizzata per controllare la solidità del colore, che sui nuovi modelli Neo QLED arriva fino a 14 bit.

Le novità non sono finite, poiché la QN90B debutta anche con un rinnovato Smart Hub, che vi permetterà di organizzare e accedere ai vostri programmi e giochi preferiti in modo ancora più semplice e immediato, con la possibilità di personalizzare il tutto anche dal vostro smartphone. Insomma, una smart TV capace di alzare l’asticella sia delle prestazioni che delle funzioni, oggi acquistabile già a un prezzo più vantaggioso grazie a questa fantastica promozione rilasciata direttamente da Samsung.

Se siete interessati a dare uno sguardo ad altri numerosi prodotti, sia di intrattenimento che di utilità, non dovreste assolutamente dimenticarvi di vitare la pagina promozionale dedicata e di farlo possibilmente in tempi brevi, in quanto le offerte sono a tempo limitato.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

