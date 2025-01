È stagione di trekking: scegli l'abbigliamento giusto e approfitta dei saldi invernali

La stagione di trekking è ufficialmente iniziata, e per gli appassionati delle escursioni in montagna, scegliere l’abbigliamento giusto è fondamentale per affrontare il freddo e le intemperie. Fortunatamente, con l’arrivo dei saldi invernali, acquistare l’outdoor gear ideale diventa più conveniente che mai. Salewa, uno dei marchi più rinomati nel settore dell’abbigliamento da montagna, ha messo in sconto quasi 100 articoli da uomo, tra cui giacche, pantaloni e accessori, con riduzioni del 20%. Questi sconti sono validi fino al 2 marzo.

Vedi offerte su Salewa

Saldi invernali Salewa, perché approfittarne?

Gli sconti invernali di Salewa includono una vasta gamma di articoli pensati per garantire prestazioni ottimali in montagna, anche nelle condizioni più rigide. Un esempio concreto delle offerte è la giacca con cappuccio "Pedroc Polarlite", che passa da 160€ a 128€. Questo capo è stato progettato per offrire massimo comfort durante le escursioni grazie al suo strato intermedio leggero e ad asciugatura rapida. La giacca è resistente, ma soprattutto regola il calore in modo intelligente: diminuisce la temperatura quando siete sotto sforzo e mantiene il calore corporeo quando vi fermate.

La giacca "Pedroc Polarlite" è solo un esempio della qualità che Salewa offre ai suoi clienti. Il capo è dotato di una costruzione ibrida body mapped, che unisce il pile a griglia Polarlite da 156 grammi con inserti in tessuto softshell perforato in modo intelligente. Questa progettazione ibrida è studiata per ottimizzare la ventilazione e la termoregolazione, due fattori cruciali per affrontare escursioni di lunga durata. Il design a griglia, infatti, migliora la traspirabilità grazie ai suoi canali d’aria aperti, mentre riduce la massa del tessuto, evitando che l’abbigliamento diventi troppo pesante o ingombrante durante il movimento.

Se state pensando di approfittare degli sconti Salewa, è importante ricordare che i prezzi possono variare a seconda della taglia scelta. Per ottenere l’offerta migliore, è sempre consigliato fare riferimento alla pagina ufficiale del marchio per verificare i prezzi definitivi. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: preparatevi per le avventure in montagna con l’abbigliamento giusto, approfittando degli sconti invernali e affrontate ogni trekking con il massimo della protezione e del comfort.

Vedi offerte su Salewa