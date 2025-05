Musica a tutto volume ovunque: speaker Tronsmart a soli 63€!

Se siete alla ricerca di un altoparlante Bluetooth in grado di unire potenza, versatilità e resistenza, lo speaker Tronsmart Force Max è ciò che fa per voi. Disponibile attualmente su AliExpress a soli 63,14€ con spedizione gratuita, questo dispositivo è una vera e propria occasione da cogliere al volo. Ma non si tratta solo di un prezzo allettante: questo speaker è un concentrato di tecnologia e praticità, pensato per chi vuole ascoltare musica ovunque.

Speaker Tronsmart Force Max, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cuore del Tronsmart Force Max è il suo sistema audio da 80 watt supportato dalla tecnologia SoundPulse che garantisce un suono potente, bilanciato e privo di distorsioni, anche al massimo del volume. Grazie al sistema a 2.2 canali, l'audio è distribuito su più livelli, con tre gamme di frequenze ben distinte e regolabili per un'esperienza d’ascolto che si adatta a qualsiasi genere musicale. Grazie alla funzione True Wireless Stereo, è possibile collegare due speaker per ottenere un suono stereo ancora più avvolgente. Inoltre, la connessione Bluetooth 5.0 assicura stabilità e rapidità nella trasmissione del suono, con una portata fino a 20 metri. Ma non finisce qui: lo speaker supporta anche AUX-in, USB, schede SD, permettendovi di riprodurre musica da qualsiasi fonte.

Uno dei punti di forza di questo speaker è la possibilità di personalizzare il suono grazie agli effetti EQ a 4 modalità Tri-Bass, che consentono di scegliere tra diverse impostazioni per bassi più profondi, alti più nitidi o un equilibrio perfetto tra tutte le frequenze. La certificazione IPX6 lo rende resistente agli spruzzi, alla pioggia e alla polvere, ideale per campeggi, giornate in spiaggia o escursioni all’aperto. Con un peso di 3050g, è robusto ma trasportabile, perfetto per essere sistemato in uno zaino o su un tavolo da picnic.

Uno dei dettagli più apprezzati è la batteria da 15.000mAh, che garantisce un’autonomia fino a 13-15 ore di riproduzione continua a volume medio. E quando il vostro smartphone o dispositivo è a corto di energia, lo speaker si trasforma in un praticissimo powerbank integrato, perfetto per ricaricare in viaggio. Lo speaker Tronsmart Force Max non è solo un altoparlante Bluetooth: è un dispositivo progettato per soddisfare le esigenze di chi ama la musica ovunque, con stile e senza rinunce. In campeggio, in viaggio o semplicemente a casa, vi regalerà un’esperienza sonora di alto livello. Oggi è disponibile su AliExpress a soli 63,14€ con spedizione gratuita.

Vedi offerta su AliExpress