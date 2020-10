Eaglemoss: 15% di sconto sui prodotti in occasione del Comic Con

In occasione delle versioni digitali del MCM di Londra unito al New York Comic Con, da Eaglemoss è cominciata una curiosa iniziativa dove viene applicato il 15% sconto su una vasta selezione di prodotti! Questa promozione è nata per far si che i participanti delle fiere possano vivere appieno l’esperienza di settore, potendo acquistare online numerosissimi gadget dei loro franchise preferiti, e per questo nell’iniziativa sono inclusi molti dei brand più apprezzati dai fan di cinema e serie TV, tra cui Star Trek, Marvel, DC, Alien e tantissimi altri.

Con l’uscita più imminente della terza stagione di Star Trek Discovery, questa iniziativa si rivela una valida occasione per poter recuperare i modellini della serie, come quello della U.S.S. Shenzhou che viene fornito assieme allo speciale piedistallo per l’esposizione e alla rivista di 16 pagine che includono profilo, descrizione e dettagli della sua progettazione. Sono presenti poi un gran numero di pack combinati che comprendono più di una statuetta, che possono riguardare campioni WWE, personaggi di cartoni animati oppure di videogiochi come nel caso del riccio Sonic, a dir poco delizioso nella sua versione in pixel art venduta in coppia con la volpe Tails.

Questa promozione permette anche di acquistare le statue più grandi e maestose della linea MEGA, come nel caso della riproduzione di Hulk Gladiatore come apparso in Thor: Ragnarok. Con i suoi 36 cm di altezza, questa sontuosa statua è completamente realizzata in resina metallica e dipinta a mano con una cura particolare dei dettagli ed una realistica, per quanto possibile, espressione feroce. Trattandosi di una serie limitata ad appena 3.000 pezzi in tutto il mondo, questa statua di Hulk Gladiatore diventa un vero Must Buy per i fan della Marvel!

I prodotti inclusi nella promozione di Eaglemoss sono tantissimi, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina del portale relativa all’iniziativa, in modo da trovare l’occasione in linea con i vostri gusti. Come ultima cosa prima di lasciarvi sfogliare il catalogo virtuale di Eaglemoss, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

