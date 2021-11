Early Black Friday Amazon: scopri tutte le offerte Philips per la cura della persona!

Amazon sta anticipando il Black Friday con un numero incredibilmente alto di iniziative che coinvolgono moltissimi prodotti del suo catalogo. Tra queste, vi segnaliamo in questo nuovo articolo la presenza di una selezione di prodotti Philips per la cura della persona, con sconti che possono raggiungere una percentuale del 65%!

Come da tradizione per il portale, questa iniziativa coinvolge un gran numero di articoli ma, tra le varie offerte, vogliamo segnalarvi quella dedicata al Philips Multigroom Series 7000 MG7745/15. Generalmente acquistabile a 100,99€, quest’oggi e per altri dieci giorni è venduto a “soli” 49,97€, grazie ad uno sconto del 51% che ne ha tagliato il prezzo consigliato del produttore di ben 51,02€!

Stiamo parlando di un prodotto che garantisce una perfetta rasatura su tutto il corpo, grazie alla tecnologia DualCut di Philips che, mediante due lame aggiuntive nella testina, permette di eliminare tutti i peli superflui e di affilarsi autonomamente durante la rifinitura, in modo tale da essere sempre affilate come il primo giorno, anche dopo diversi anni di utilizzo.

Questo multigroom, inoltre, dispone di un gran numero di accessori, per consentire a tutti i suoi futuri possessori di avere una soluzione per qualsiasi necessità. In confezione, infatti, ci sono 14 accessori, tra cui due pettini per barba di tre giorni (1 e 2 mm), un pettine per barba regolabile (3-7 mm), tre pettini per capelli (9, 12, 16 mm) e due pettini per corpo (3 e 5 mm).

Si tratta, dunque, di un prodotto eccezionale e, considerando le sue specifiche tecniche e la dotazione di accessori, diventa un best-buy della categoria. Chiaramente, questa macchinetta non rappresenta l’unica offerta di Amazon, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina dell’iniziativa, così da poter visionare tutte le proposte.

