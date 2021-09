eBay: sconti fino al 60% su tantissimi prodotti Tech e non solo!

eBay, dopo le sue consuete offerte giornaliere incentrate sull’ottimo Smart TV Samsung The Serif da 43 pollici, ha inaugurato una nuova ed interessante iniziativa, in concomitanza del decimo anniversario di Yeppon. Infatti, gli interessati potranno acquistare i migliori prodotti hi-tech come elettrodomestici, smartphone, smart TV e tanto altro ancora, con sconti che possono raggiungere una percentuale del 60%.

La promozione include un numero quasi infinito di articoli ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo a quella dedicata all’asciugatrice Hoover H9A3TREXS-S. Generalmente venduta a 499,99€, ora è acquistabile a “soli” 399,99€, grazie ad uno sconto del 20% che ne ha tagliato il prezzo consigliato dal produttore di ben 100,00€.

Dotato di un cestello da 9 kg, questo prodotto è consigliato ad un nucleo familiare numeroso, poiché può soddisfare il fabbisogno di asciugatura settimanale di quattro persone. Per quanto concerne le sue specifiche tecniche, questo grande elettrodomestico può contare su una pompa di calore potente, che produce una rumorosità di basso livello, pari a 69 dB.

Quest’asciugatrice, inoltre, vanta 15+1 programmi di asciugatura, ciascuno studiato per poter adattare i movimenti del cestello ai capi d’abbigliamento in esso contenuti. Oltre a ciò, tra le sue peculiarità, troviamo anche la certificazione A+++, dunque si tratta di un articolo che fa del risparmio energetico uno dei suoi punti di forza.

Insomma, un’asciugatrice dalle ottime specifiche tecniche e, considerando il suo nuovo prezzo, rappresenta ora un ottimo investimento, soprattutto in vista della fredda stagione, ormai alle porte. Chiaramente, questo elettrodomestico non è l’unico attualmente in promozione, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte di eBay e Yeppon.

