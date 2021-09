Il TV Samsung The Serif ad un prezzo da non credere su eBay

Mentre i portali si stanno già organizzando per quelle che saranno le prime offerte dell’imminente mese di ottobre, noi abbiamo pensato di segnalarvi quelle che sono le offerte di eBay, portale che, anche oggi, sembra più che mai intenzionato ad attirare l’attenzione degli acquirenti della rete, grazie soprattutto alle offerte che si trovano nella sezione de “Gli Imperdibili“, ossia quella dove si concentrano le proposte quotidiane e che, generalmente, hanno prezzi ribassati che vanno ad esaurirsi alla fine della giornata.

Moltissimi gli articoli in sconto ma, per quel che ci riguarda, non c’è davvero di meglio dell’eccezionale smart TV Samsung The Serif da 43 pollici, un articolo tecnologicamente moderno, che si propone con il meglio della tecnologia sviluppata dal produttore coreano, oltre che ad offrire un design unico e irripetibile. Il prezzo? Soli 549,99€ a fronte degli originali 852,22€, un prezzo paragonabile ad una smart TV tradizionale da appoggiare sul mobile o da installare a muro.

Come anticipato, si tratta di una smart TV che punta tantissimo sul design, al punto che potrete persino usarla come complemento d’arredo. Grazie allo stand rimovibile e al particolare supporto in metallo, posizionarla nel punto desiderato non sarà più impossibile. Il Samsung The Serif, infatti, è studiato per essere goduto da qualsiasi angolazione, e il merito va ovviamente anche agli ottimi angoli di visione del pannello, che si basa sull’ormai nota tecnologia QLED di Samsung, ai vertici della categoria per luminosità, colori e risoluzione.

Se avete sempre avuto problemi nel posizionare il televisore davanti alla parete, a causa del poco spazio o della presenza di oggetti che non intendete spostare, il Samsung The Serif è uno dei pochi modelli che vi permetterà di posizionare il TV nel punto in cui preferite. Ad aver ricevuto grandi attenzioni non è solo il design ma, come anticipato, anche il pannello, che gode il 100% di volume colore ed il supporto HDR10+. Inoltre, non mancano le più recenti tecnologie che uno si aspetterebbe da una smart TV di alto livello, tra cui l’NFC, l’Ambient Mode+, il Tap View, l’amplificatore intelligente della voce e i principali assistenti vocali. Insomma, una smart TV che dimostra le potenzialità del produttore che, non a caso, produce alcune delle migliori smart TV in assoluto.

Ribadiamo che acquistare il Samsung The Serif ad un prezzo simile ad un modello tradizionale significa fare un ottimo affare. Ciò detto, le offerte di eBay per quest’ultimo giorno di settembre non finiscono di certo qui, ed ecco perché consigliamo anche oggi di visitare la pagina ufficiale per scavare a fondo nell’immenso catalogo. Infine, prima di lasciarvi alla nostra piccola selezione delle migliori offerte, vi ricordiamo ancora una volta che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!